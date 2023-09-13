柯文哲稱兩岸關係像糖尿病 吳欣岱：基進是血糖監控裝置為台把關
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲昨參與由美國商會舉辦的「總統候選人午餐會」，對於現場提問兩岸議題，他以糖尿病來比喻，統獨就像糖尿病般，只能care「照護」，不能cure「治癒」；對此同為醫師的台灣基進立委參選人吳欣岱表示，自己難得同意柯的說法，而基進如同是長期血糖監控裝置來為台灣把關，「從法律、文化、金融一直到政治層面，傾盡全力、一個都不放過」。
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲將兩岸議題比喻為糖尿病，吳欣岱指出，台灣基進一直以來提倡的，就是中國靠著認知作戰、文攻武嚇、以商逼政等手段在腐蝕台灣的民主根基。就如同糖尿病一樣，第一時間可能不會察覺，但隨著身體調控血糖的功能越來越差，神經、血管、體內各臟器都會有相關的併發症，輕則截肢，重則中風、死亡率增加。
吳欣岱說，面對糖尿病，轉頭忽視假裝它不存在，或是像柯文哲曾說的「我們也可以反攻大陸啊！」這種幹話，只會放任病情越來越惡化，最後甚至進展成腦病變，相信大家腦中都有浮現幾個人選。
吳欣岱表示，糖尿病是一個可大可小的疾病，造成原因有先天基因、後天飲食，但的確它大多數的狀況無法根治。正如同台灣，講好聽是「地緣政治的風險」，事實上就是「全世界最噁心的國家在隔壁」，能怎麼辦？她常跟患者說，會好但沒辦法根治。
吳欣岱說，患者常常問她該怎麼辦，只能一起面對，為了愛的人，身體要好好照顧，國家也要自己守護。選擇台灣基進，就如同置放一個中國病毒的防毒軟體，也像是裝上一個長期血糖監控裝置，讓最在意中國滲透的他們來為台灣把關。從法律、文化、金融一直到政治層面，會傾盡全力、一個都不放過，而至於中國寄生蟲民眾黨，「那就要靠大家一起發揮民主制度的免疫力，把它下架！」