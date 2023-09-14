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柯文哲設檢舉平台　媒體人質疑民眾黨成立4年連廉政公約都還沒有

▲民眾黨成立第三方舉報平台，媒體人黃揚明質疑民眾黨連廉政公約都沒有。（圖／記者陳明中攝，2023.09.13）
▲民眾黨成立第三方舉報平台，媒體人黃揚明質疑民眾黨連廉政公約都沒有。（圖／記者陳明中攝，2023.09.13）

記者邱新博／台北報導

民眾黨近期接連爆出黨內幹部染黃染黑，民眾黨主席、總統參選人柯文哲13日召開簽約「勤業眾信」成立外部第三方檢舉平台，希望能夠解決黨職人員涉及不法、貪污、暴力、性騷擾等問題。但媒體人黃揚明則說，「民眾黨成立4年，竟還沒訂定『廉政公約』？」

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黃揚明表示，民眾黨13日在黨主席柯文哲率領之下，大張旗鼓辦了一場「建立外部第三方檢舉平台記者會」。可是他有個疑問，無論透過什麼平台檢舉、移送，民眾黨處理違紀案的法源都還是該黨章程的第23條，定義中央評議委員會的權責，以及該黨的「紀律評議裁決條例」，目前該黨官網最新修正版本為去年5月的版本。

黃揚明說，可是，在該黨「紀律評議裁決條例」第17條規定中提及：「本黨從政公職人員，違反「廉政透明公約」者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分。但遍尋該黨官網，找不到任何該黨訂定的「廉政透明公約」的相關內容，他也向民眾黨人士打聽是否有訂定相關公約，並沒得到肯定的答案。

黃揚明說，民眾黨已經成立滿4年了，要用「草創」的理由來敷衍稱還沒空訂定，是說不過去的，柯文哲主席，在建立第三方檢舉平台機制前，是否該先花點工夫去建構專屬貴黨的「廉政透明公約」？

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