評賴佩霞初登板演講　吳欣岱：有心理學專業的龍應台

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吳欣岱表示，賴提及一例一休是沒有和「老百姓」溝通的錯誤政策，但她卻選擇站在說出「血汗工廠有什麼不好」的慣老闆身邊，為他增添美好形象；賴提到了兩岸不穩定，導致台灣人雖然很有錢，卻不敢把錢放在國內，如今執政黨增加國防預算想讓台灣更安全，她卻選擇當對手的副手。
吳欣岱說，賴有意識到了全球經濟劣勢、國外滿街遊民的狀況，卻沒有轉過頭來發現，台灣相對被疫情打擊中還努力維持經濟表現，她想整合的在野藍白卻不斷製造恐慌、扯後腿；賴著重國際形象，除了家裡有許多外國人外，字裏行間也透露出各國資訊，但沒有意識到的是，台灣現在在全世界的知名度，是靠著在中國文攻武嚇下仍然堅守自由民主價值而得來的。
吳欣岱提到，自己曾去過瑞士，陪同遊行的警察一起喊出「Taiwan is Not China」，她也去美國，退休的海軍說著他服役時最喜歡的就是台灣。而林月真之所以會在戲劇中如此受人喜愛，是因為她堅持自己的理想，在實踐的過程中，儘管必須妥協，卻沒有放棄朝目標前進。
最後吳欣岱說，她同意這個社會不該再被撕裂，但政治需要的是更務實的溝通及面對問題，而非只有情感卻無解方的天涼好個秋。
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