正式出爐！郭台銘宣布副手是藝人賴佩霞　組「郭賴配」衝擊2024

評賴佩霞初登板演講　吳欣岱：有心理學專業的龍應台

▲郭台銘副手人選為演出《人選之人造浪者》的賴佩霞，引發熱議。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘副手人選為演出《人選之人造浪者》的賴佩霞，引發熱議。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）

記者陳威叡／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布副手人選為《人選之人造浪者》中演員賴佩霞，而她在劇中完美詮釋參選總統的黨主席，郭台銘副手人選也引發熱議。對此台灣基進立委參選人吳欣岱表示，自己看過劇、也很喜歡林月真，但賴的演講看起來就是「心理學專業的龍應台」，用片段的故事來拼湊，錯誤歸因台灣現況，她同意社會不該再被撕裂，但政治需要更務實的溝通及面對問題，「而非只有情感卻無解方的天涼好個秋」。

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對於賴佩霞初登板演講內容，吳欣岱表示，自己也有看劇、也很喜歡林月真。但賴佩霞演講全文，看起來就是有心理學專業的龍應台，用片段的故事來拼湊，錯誤歸因台灣現況。

吳欣岱表示，賴提及一例一休是沒有和「老百姓」溝通的錯誤政策，但她卻選擇站在說出「血汗工廠有什麼不好」的慣老闆身邊，為他增添美好形象；賴提到了兩岸不穩定，導致台灣人雖然很有錢，卻不敢把錢放在國內，如今執政黨增加國防預算想讓台灣更安全，她卻選擇當對手的副手。

吳欣岱說，賴有意識到了全球經濟劣勢、國外滿街遊民的狀況，卻沒有轉過頭來發現，台灣相對被疫情打擊中還努力維持經濟表現，她想整合的在野藍白卻不斷製造恐慌、扯後腿；賴著重國際形象，除了家裡有許多外國人外，字裏行間也透露出各國資訊，但沒有意識到的是，台灣現在在全世界的知名度，是靠著在中國文攻武嚇下仍然堅守自由民主價值而得來的。

吳欣岱提到，自己曾去過瑞士，陪同遊行的警察一起喊出「Taiwan is Not China」，她也去美國，退休的海軍說著他服役時最喜歡的就是台灣。而林月真之所以會在戲劇中如此受人喜愛，是因為她堅持自己的理想，在實踐的過程中，儘管必須妥協，卻沒有放棄朝目標前進。

最後吳欣岱說，她同意這個社會不該再被撕裂，但政治需要的是更務實的溝通及面對問題，而非只有情感卻無解方的天涼好個秋。

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