稱錢康明非正義之士推翻邪惡　李正皓：利益分配不均的政治鬧劇

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李正皓指出，錢此舉是違背《政府採購法》，圖利罪可判1年到7年有期徒刑，而錢康明針對這件事的說詞是「主持人要很早敲，這是經驗」，但根據《政府採購法》，就算他的學弟妹是吳宗憲、學妹是林志玲，也不能先敲、也不能內定。
李正皓認為，更荒唐的是錢康明違背《政府採購法》的所有證據，都是在他自己的臉書公布，甚至連他與學妹的臉書對話紀錄都有，對話中錢康明的學弟妹接到這個案子後，還很開心的謝謝錢的「照顧」、很開心認識錢康明這個「大人物」，這麼多明確的證據檢察官要辦失敗都很難。
李正皓說，但這些事情都不是最離譜的，最離譜的是錢康明與高虹安方面互相指責了這麼久，竟然沒有任何一方要按鈴控告另外一方，錢康明甚至還說「因為我們是朋友，所以不能隨便對簿公堂」，但他的認知中，發生衝突不敢報警的理由只有一個，就是黑吃黑。
李正皓表示，自己罵高虹安比誰都兇，是因為在他的價值判斷中，高就是應該被判刑的政治人物，但他不會天真到認為站在壞人的對立面就是好人。
李正皓指出，錢康明擔任高虹安文化局長之前，他就知道高虹安盜用公積金的事、他也早就知道李忠庭會干政的事，但錢康明依舊願意幫高虹安背書製作競選歌曲，錢康明依舊願意擔任高市府的文化局長，他本是高虹安共犯結構的一環，唯一的差別就是最後錢康明鬥輸李忠庭而已，「狗咬狗一嘴毛，有人會挺任何一方？看熱鬧而已』。