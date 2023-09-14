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柯文哲要再討論干政定義　黃暐瀚：拜託你不要選　中華民國會完蛋

▲資深媒體人黃暐瀚認為，民眾黨主席柯文哲應該立刻表態，有干政就是不行。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.14）
▲資深媒體人黃暐瀚認為，民眾黨主席柯文哲應該立刻表態，有干政就是不行。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.14）

記者林怡昕／台北報導

新竹市長高虹安近日被爆出坐豪車、住豪宅爭議，男友李忠庭還疑似干政。對此，資深媒體人黃暐瀚今（14）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》指出，民眾黨主席柯文哲應該立刻表態，如果有干政就是不行，但是柯文哲昨天卻稱，「親信干政如何定義需要討論」，遭黃痛批「拜託你不要選總統，中華民國會完蛋」。

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民進黨立委參選人、台北市議員許淑華、立委洪孟楷及黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有大學生提問，高虹安如何擺脫這次爭議？黃暐瀚指出，中華民國是無罪推定司法原則，有罪、不宜、不妥，還有觀感不佳是不同層次。

黃暐瀚認為，重點在於，前新竹市文化局長錢康明PO文，聲稱都不知道是新竹市不動產開發商業同業公會在辦活動，「錢康明就是在『酸』，怎麼會自己當文化局長，都不知道已經有人出錢，還沒跟我接觸過」。

黃暐瀚再指，「新竹縣不動產開發商業同業公會」與「新竹市不動產開發商業同業公會」就是建商，高虹安跟建商這麼熟，熟到連局長都被排除在外，錢康明就是在諷刺高虹安跟李忠庭在搞市府之外的事，但外界卻說錢康明翻車，但是錢康明翻不翻車，完全不影響他指控李忠庭干政。

黃暐瀚說，柯文哲昨天卻說，親信干政如何定義需要討論，「如果柯文哲不知道干政是什麼，拜託你不要選總統，中華民國會完蛋」，他舉例，如果今天陳佩琪還是台北市長夫人時，辦活動找某電視台、廠商談判，「大家會覺得可以嗎？」

黃暐瀚表示，今天如果錢康明指控為真，真的是李忠庭指揮他，那就不行，因為會有法律上的問題，不過新竹市府發聲明，卻都沒有直指李忠庭到底有沒有指揮錢康明，「這對跑政治新聞來說，是踩到最大紅線」，代表放縱親信家人、男友干政，這是會有大問題，柯文哲自己都不做，結果高虹安做，柯文哲應該立刻表態如果有就是不行，但現在李忠庭靠裙帶關係擁有實權，這是不能發生的。

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