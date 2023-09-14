柯文哲要再討論干政定義　黃暐瀚：拜託你不要選　中華民國會完蛋

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黃暐瀚認為，重點在於，前新竹市文化局長錢康明PO文，聲稱都不知道是新竹市不動產開發商業同業公會在辦活動，「錢康明就是在『酸』，怎麼會自己當文化局長，都不知道已經有人出錢，還沒跟我接觸過」。
黃暐瀚再指，「新竹縣不動產開發商業同業公會」與「新竹市不動產開發商業同業公會」就是建商，高虹安跟建商這麼熟，熟到連局長都被排除在外，錢康明就是在諷刺高虹安跟李忠庭在搞市府之外的事，但外界卻說錢康明翻車，但是錢康明翻不翻車，完全不影響他指控李忠庭干政。
黃暐瀚說，柯文哲昨天卻說，親信干政如何定義需要討論，「如果柯文哲不知道干政是什麼，拜託你不要選總統，中華民國會完蛋」，他舉例，如果今天陳佩琪還是台北市長夫人時，辦活動找某電視台、廠商談判，「大家會覺得可以嗎？」
黃暐瀚表示，今天如果錢康明指控為真，真的是李忠庭指揮他，那就不行，因為會有法律上的問題，不過新竹市府發聲明，卻都沒有直指李忠庭到底有沒有指揮錢康明，「這對跑政治新聞來說，是踩到最大紅線」，代表放縱親信家人、男友干政，這是會有大問題，柯文哲自己都不做，結果高虹安做，柯文哲應該立刻表態如果有就是不行，但現在李忠庭靠裙帶關係擁有實權，這是不能發生的。