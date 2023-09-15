北市2023上半年商辦總銷破百億　頂級商辦月租金單價5000元起

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士林區商辦攀升3大關鍵
士林區商辦價格快速攀升，鄉林不動產研究室分析，主要有「北士科是台北市政府推動的重大建設項目，發展潛力龐大」、「士林區醫療產業發展迅速」、及「擁有多個捷運站，交通便利」等3主要因素。
鄉林建設協理劉安康指出，鄉林士林官邸的高端商辦，A、B兩棟今年上半年已滿租，承租都是醫療產業與跨國科技居多，原因是士林官邸全棟建築以SRC鋼骨結構打造，結合LRB隔震構造，對於精密的科技醫療器材，最能夠有所保護。
劉安康說，七月以來，有意承租或整棟買下的帶看業種，包括音樂、教育、AI，太陽能、幹細胞、太陽能等產業，每坪月租金的平均單價也拉高到2800至3000元，預計今年底就可滿租，洽談的對象也有朝著整棟買下的方向做規劃，不過只剩下萬坪公園正對面、C棟的八席位置。
LED綠建築認證商辦 租金溢價高達10-15%
而在ESG浪潮下，企業建案、商辦為環境永續發展，不惜砸重金申請全球綠建築評估系統LEED（Leadership in Energy and Environmental Design，能源與環境先導設計），從2006年台積電台南廠申請台灣第一案LEED認證開始，截至今年8月底，台灣共有528件建築申請、275件已取得認證。
LEED認證分「合格、銀級、黃金、白金」4級，而最高等級的白金級，近17年來，全台灣只有30案取得認證。鼎越開發執行副總張嘉文表示，信義區新建商辦除了京華廣場外，其餘都僅拿到黃金級，LEED白金級認證在商辦市場上稀缺，且極具競爭力，以商辦而言，租金溢價高達10-15%，未來完工後租金每坪單價，可望超過5000元以上。
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