周永暉回鍋任觀光署長　國旅價格飆漲待解

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新任觀光署署長周永暉，為國立交通大學交通運輸研究所博士，現任財團法人中華顧問工程司董事長，歷任交通部參事、交通部觀光局局長、交通部臺灣鐵路管理局局長、原交通部鐵路改建工程局局長、副局長及主任秘書等職務，資歷完整，學歷與經驗都相當豐富，對鐵路、觀光都很熟悉。
交通部指出，周永暉具有觀光及鐵道領域的豐富經驗，相信上任後能帶領觀光署持續推動臺灣觀光產業，並朝向今年達成來台旅客600萬人次，明年則恢復疫情前的1200萬人次目標前進。
繼7月21日迎接第300萬人次後，僅相隔53天，就達到400萬人次，預計600萬人次可以提前達標，但觀光署仍不可鬆懈，明年就要達到1200萬人次，因此新任署長沒有蜜月期，必須盡快上手各項業務。
此外，現在國旅費用高，尤其在旅宿業方面，儘管住客人次增加，但房價仍持續上漲，觀光旅館業平均房價較去（111）年成長12.83%、旅館業平均房價較去年成長12.83%，歸因於旅客多集中於假日入住，平日離峰成本得平攤於假日，導致整體房價提升。
根據統計，今年1至7月，累計616萬773人次國人出國，出國旅遊誘因大，國旅住宿貴推力高，該如何留住遊客，並增加國際旅客來台意願，也將是觀光署一大挑戰。