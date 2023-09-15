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周永暉回鍋任觀光署長　國旅價格飆漲待解

▲交通部觀光局今（15）日正式升格觀光署，首任署長由觀光局前局長周永暉回鍋擔任。（圖／交通部觀光局）
▲交通部觀光局今（15）日正式升格觀光署，首任署長由觀光局前局長周永暉回鍋擔任。（圖／交通部觀光局）

記者許若茵／台北報導

交通部觀光局今（15）日正式升格觀光署，首任署長由觀光局前局長周永暉回鍋擔任，周永暉具有觀光與鐵道領域豐沛經驗，上任首要任務是必須要先達成今年600萬人次、明年1200萬人次國際旅客來台目標，但疫後國旅價格飆漲，該如何吸引外國觀光客，也將成為一大挑戰。

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立院5月16日已三讀修正通過《交通部組織法》，並將設立觀光署、中央氣象署等7次級單位。今起觀光局正式升格為觀光署，升格後員額將增加100人，變成282人，總預算支出將較上年度增加11.14億元，達到134.35億元。

新任觀光署署長周永暉，為國立交通大學交通運輸研究所博士，現任財團法人中華顧問工程司董事長，歷任交通部參事、交通部觀光局局長、交通部臺灣鐵路管理局局長、原交通部鐵路改建工程局局長、副局長及主任秘書等職務，資歷完整，學歷與經驗都相當豐富，對鐵路、觀光都很熟悉。

交通部指出，周永暉具有觀光及鐵道領域的豐富經驗，相信上任後能帶領觀光署持續推動臺灣觀光產業，並朝向今年達成來台旅客600萬人次，明年則恢復疫情前的1200萬人次目標前進。

繼7月21日迎接第300萬人次後，僅相隔53天，就達到400萬人次，預計600萬人次可以提前達標，但觀光署仍不可鬆懈，明年就要達到1200萬人次，因此新任署長沒有蜜月期，必須盡快上手各項業務。

此外，現在國旅費用高，尤其在旅宿業方面，儘管住客人次增加，但房價仍持續上漲，觀光旅館業平均房價較去（111）年成長12.83%、旅館業平均房價較去年成長12.83%，歸因於旅客多集中於假日入住，平日離峰成本得平攤於假日，導致整體房價提升。

根據統計，今年1至7月，累計616萬773人次國人出國，出國旅遊誘因大，國旅住宿貴推力高，該如何留住遊客，並增加國際旅客來台意願，也將是觀光署一大挑戰。

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