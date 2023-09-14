天氣預報／明天又要下雨了！低壓狂奔逼近台灣 1圖看懂週末天氣
台灣近期天氣趨於穩定，經過幾天少雨的環境後，明（15）日開始隨著東南方海域的低壓靠近，水氣增多的情況下，各地又要開始出現雨勢，中央氣象局表示，下週日至下週一（9月17日至9月18日）是下雨最明顯的時段，東半部、南部整天都要留意局部雨，全台包括北台灣則都要小心午後雷雨，民眾若有安排外出活動務必攜帶雨具，氣象局將持續觀察最新天氣動態。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻指出，明日各地普遍還是為多雲到晴，但由於微弱低壓接近台灣東邊海面，東半部及恆春半島將率先開始出現有零星降雨，午後西半部及其他山區也將有局部短暫雷陣雨。包括北部平地、大台北都有降雨機會。
黃恩鴻表示，週六（9月16日）至下週一，由於南海低壓帶逐漸北移靠近，水氣逐漸增多，天氣較不穩定。週六東半部及恆春半島有局部降雨外，西半部及各地山區午後都有局部雷雨。週日至下週一水氣更多，東半部、南部地區及山區一整天有局部雨，各地雲量增多，午後均有局部短暫雷陣雨的機率。
黃恩鴻說明，下週二到下週四（9月19日至9月21日）風向轉為東風，屆時台灣東半部仍有局部短暫陣雨，午後各地山區、中南部有短暫陣雨，此外，週四過後入秋第一波東北風有機會影響台灣，不過溫度變化不會太大，北台灣低溫預計略降攝氏1至2度，白天仍是溫暖偏熱。