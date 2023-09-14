港湖泛綠難整合！台灣基進明提名吳欣岱 出席名單驚見王必勝
台灣基進明日將召開「本土挺真欣，國會要基進」記者會，宣布正式提名台北市黨部主委吳欣岱參選港湖區立委，對手包括民進黨現任立委高嘉瑜與國民黨立委參選人李彥秀，港湖區三姝對決進入白熱化，此舉也象徵泛綠分裂，而明日記者會採通寫道衛福部政務次長王必勝將出席，眾所皆知王與民進黨英系陳時中關係密切，加上陳也曾出席基進北市黨部開幕茶會，王現身記者會勢必引發外界熱議。
記者陳威叡／台北報導
台灣基進今日發出採訪通知，預告明日上午10時將舉辦「本土挺真欣，國會要基進」記者會，正式提名吳欣岱參選港湖區立委，說明去年九合一大選，吳欣岱首次代表台灣基進投入港湖議員選舉，以新人之姿獲得1萬186票的亮眼成績。為實踐當時紮根北部、延續深耕地方的承諾，基進將在明日正式提名吳欣岱參選立委。
台灣基進說明，明日提名記者會，吳欣岱將在台灣基進黨主席王興煥、台獨聯盟主席陳南天等人見證下，正式宣誓代表台灣基進擔下堅定港湖本土價值重責，創造台灣基進進國會的本土大局。
採訪通知上引人注目莫過於出席名單，上頭寫道「衛生福利部政務次長王必勝」，眾所皆知王與民進黨英系陳時中關係密切，加上陳也曾出席基進北市黨部開幕茶會，王現身記者會勢必引發外界熱議。