衝浪／台灣之光！Kimberly奪下亞錦賽金牌、生涯累積逾50面獎牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
這幾年Kimberly陳美彤深耕快艇衝浪領域的分齡35歲Masters Women級別比賽，本身又有專業健身教練背景的她，強大的肌力與體能，讓她在各大賽事展露頭角，成為奪牌常勝軍，光是這兩個月以來，Kimberly陳美彤就輪番拿下「CWSA World Tour 世界巡迴賽」Masters Women Surf第二場季軍、第三場亞軍、「WWA 亞洲滑水巡迴賽—臺北公開賽」Masters Women Wakesurf冠軍、以及這次的「CWSA亞洲快艇衝浪錦標賽」Masters Women Wakesurf冠軍！
Kimberly陳美彤長年投注河川公益與運動推廣，走訪校園企業舉辦講座，並在社群粉專Kimberly的熱血人生鼓勵許多人一起運動甚至站到水上感受馳騁浪花的樂趣，她說：「比賽這麼多年了，傳承與分享是我現階段最重要的使命，要努力貢獻自己的力量。」這些年的努力，也讓她獲得由臺北市政府及體育局主辦的「運動有功團體個人頒獎典禮—績優體育個人獎」。
接下來Kimberly陳美彤要面臨的仍舊是緊湊的比賽行程，包含：9月29日至10月2日「WWA滑水亞洲巡迴賽曼谷公開賽」、10月5日至8日在韓國舉辦的「CWSA快艇衝浪世界錦標賽」、以及10月21日至22日「WWA滑水亞洲巡迴賽香港公開賽」。她的經紀人STARFiSH星予執行總監于長君也期待地說：「渴望看見快艇衝浪女神Kimberly陳美彤再度超越自我、造浪登頂，發揮他的正能量和影響力，為臺灣快艇衝浪寫下新頁。」