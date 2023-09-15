今起變天了！「連4天」午後雷雨開炸 周末出去玩要帶傘
把握好天氣！今（15）日低氣壓逼近，午後雷雨旺盛，範圍從山區至平地擴展，尤其是北部地區需要特別留意，午後雷雨可能來得急且快，外出時要記得多帶一把傘。週六、週日午後山區雷雨依舊活躍，可能影響平地，台北、東半部要特別注意，西半部影響較小。溫度的部分，日夜溫差會有10度，高溫31-33°C，夜晚低溫21-23°C，要留意保暖。
記者周淑萍/綜合報導
天氣風險公司吳聖宇指出，隨著逐漸減弱消散中的低氣壓靠近台灣東部近海，配合太平洋高壓邊緣帶來的偏南風環境，整體水氣較為增多，已經穩定了幾天的天氣今（15）日開始變化，主要的降雨還是來自午後發展的熱對流，預期對流發展將較為旺盛，範圍也將從山區往平地擴展，並有出現局部大雨的機會，由於風向偏南的關係，大台北地區以及北部地區的平地比較有機會受影響，提醒午後外出的朋友要多留意天氣變化，要到各地山區活動也要小心，午後雷雨的發展有可能又急又快。
這一波會持續影到週六、週日的天氣，受到太平洋高壓邊緣偏南到西南風環境影響，午後山區熱對流雷雨的發展仍然較為旺盛，有機會出現局部較大雨勢，並且同樣會影響到平地的天氣，因為風向偏西南風的關係，大台北、東半部地區的平地比較有機會受午後雷雨影響，西半部平地相對受影響較小，雖然午後雲量會增多，但是降雨仍以山區為主。
週末要留意午後的天氣變化，到山區、溪流邊活動要提高警覺。週五到週末期間白天高溫大致仍在31-33度左右，夜晚清晨低溫21-23度，部分地區有機會降到20度上下，日夜溫度的變化還是會稍微大一些。