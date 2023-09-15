MLB／千賀滉大奪11勝超越大谷翔平 本季最多勝日投挑戰新人王
美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會今（15）日對戰亞利桑納響尾蛇，日籍王牌千賀滉大主投6局無失分，飆出10次三振，幫助大都會以11：1獲勝，千賀滉大收下本季第11勝，超越手肘受傷關機的大谷翔平，成為本季最多勝的日本投手。
記者路皓惟/綜合報導
千賀滉大本季27場先發，投出11勝7敗、防禦率2.95成績，防禦率排國聯第3，今丟出本季第5次的單場雙位數三振，累計155.1局投出191次三振，儘管響尾蛇Corbin Carroll被認為是國聯新人王大熱門，但千賀也是強力競爭者。
被問到有沒有想過拿下國聯新人王，千賀滉大表示，「今年一開始我們完全沒有思考這些，但被提名確實讓我覺得，能夠一整年健康出賽是很重要的。」他也說：「其他新人王候選都是20多歲，而自己30歲能入選我也不知道是好是壞，但至少名字被提到總是好事。」
最近4場比賽中，千賀滉大有3場都繳出雙位數三振，對此他表示：「即使在球數落後的情況下，我也能夠調整的很好，在比賽過程中，我的頭腦是很清楚的，所以我能夠輕易投出我想要的球。」
大都會總教練Buck Showalter也大讚千賀滉大是一名腳踏實地的選手，「他從一開始就是如此，很專注，也保有動力，簽下他對我們是很棒的補強，也值得獲得新人王。」