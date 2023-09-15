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點名四叉貓害勤業解約遭打臉　他怒批：民眾黨欠我一個道歉

▲網紅「四叉貓」劉宇直言，「民眾黨欠我一個道歉」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）
▲網紅「四叉貓」劉宇直言，「民眾黨欠我一個道歉」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

記者林怡昕／台北報導

民眾黨地方黨部近日染黑、染黃爭議頻傳，對此民眾黨主席柯文哲才剛宣布要引進第三方檢舉平台，卻在昨天遭「勤業眾信」解約。網紅「四叉貓」劉宇表示，在解約後，居然有民眾黨人士指責是自己害的，但勤業又發聲明，指理由是「服務範圍已超出合作原意」，讓劉宇直言「民眾黨欠我一個道歉」。

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面對黨內不斷傳出黨員染黑、染黃，民眾黨近日委託「勤業眾信」建立第三方舉報平台，沒想到才過一天，勤業眾信隨即表示解約，民眾黨副秘書長許甫還表示這是「綠色恐怖」，如果為選舉做這種地步，人民會用選票反噬。

不過，勤業眾信14日晚間再度發布聲明打臉，指稱終止民眾黨的委任服務，「主因是服務範圍已經超出合作原意，並沒有所謂政治因素」。

對此，劉宇表示，「我覺得台灣民眾黨欠我一個道歉」，中午許甫開記者會哭喊綠色恐怖，一定是民進黨和綠營側翼逼勤業眾信片面解約，有些民眾黨人士（例如黃珊珊）更直接指名就是自己害的。

劉宇說，不過等到晚上勤業眾信發聲明與政治無關，解約原因是柯文哲要求的服務超出合約範圍，直言「我就問民眾黨這些牽拖我的人，真相大白之後，該不該跟我道歉？」

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