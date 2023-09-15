觀光署今正式升格！署長周永暉：台灣要盡快進入1000萬俱樂部

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交通部因應台灣觀光旅遊發展，經歷過3次重要的觀光組織變革，從民國49年成立交通部觀光事業小組開始，經旅遊事業局，再於民國60年成立觀光局迄今，肩負起帶領國內旅遊產業及向國際推廣台灣觀光的責任。
周永暉表示，將持續以公私協力與跨域整合，來傳承觀光人「助人利他」、「團隊合作」及「誠信永續」的核心價值，未來施政作為必須要更貼近產業界，對於旅遊業界需求更要虛心了解，因此將優先展開3項重要的工作。
首先是促進產業動能，加速振興觀光產業經濟，其次是要改變跟擴大產學合作新模式，改善人力需求問題以及培訓觀光人才，第三則是深耕國際旅遊市場，加速恢復「台日韓北三角」及「台越菲南三角」來台旅客數，並對郵輪重鎮的釜山與消費商機大的印尼及印度作為重點加速開發，及立即著手設立旅遊服務中心，以交流和溝通來促成觀光往來。
王國材會後接受媒體採訪時分享，今年目標是600萬人次國際旅客來台，明年恢復到疫情前的水準1200萬，過去周永暉擔任觀光局長期間就是推動外國旅客來台突破1000萬人次的推手，這次特別借重他的專業，請他持續帶領觀光署團隊拚觀光。
周永暉也回應，期望用最短的時間振興觀光產業，疫情之後郵輪也是非常重要的市場，台灣更應該加快腳步，至於1200萬目標不管是使命、命令還是任務，都要努力達成，國際角度來看是看1000萬、2000萬，因此台灣越快進入1000萬俱樂部非常重要，越高越好，這個任務全觀光署會努力達成。