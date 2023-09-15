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繼光香香雞宣布加薪4%！門市月薪上看4萬　店長百萬年薪不是夢

▲繼光香香雞宣布，10月起門市夥伴加薪4%，通過考核最高月薪可達4萬。（圖／繼光香香雞提供）
▲繼光香香雞宣布，10月起門市夥伴加薪4%，通過考核最高月薪可達4萬。（圖／繼光香香雞提供）

記者許若茵／台北報導

2024年基本工資調幅9月8日才剛定案，繼光香香雞就宣布，10月起門市夥伴加薪4%，通過考核最高月薪可達4萬，並提供每月10天例休，門市店長除了獎金，更可參與門市淨利分潤5%，透過經營管理為自己創造百萬年薪。另外，繼光香香雞也持續挹注展店動能，加強下半年東南亞展店力道。

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繼光香香雞執行長黃智雄表示，有感少子化及人力池的競爭，為消弭業界普遍對於餐飲低薪的印象，並改善餐飲就業環境，今年10月起領先強化門市夥伴薪資待遇及福利，宣布提升繼光香香雞門市人員薪資4%，並且通過每月考核還能調薪，最高可達3萬6000元至4萬元，同時也注重夥伴的生活平衡，提供每月10天的例休假。

門市店長除了獎金外，更可以參與門市的淨利分潤5%，透過經營管理為自己創造百萬年薪，此外，更可以選擇和公司合資或是獨立內部創業，一圓創業夢想。

另公司內部也舉辦炸雞職人盃競賽，若得到前三名職人盃名譽可另行年度加薪，黃智雄說，都是優於多數餐飲同業平均值，同時也積極於全球強力拓點預計下半年將陸續展店，明（16）日前將完成駐「美麗華百樂園」、9月28日在有號稱全台最大誠品進駐的「新店裕隆城」正式試營運，10月更首次進駐桃園機場，等飛機的旅客未來都能享受的到代表台灣邁向國際的台式炸雞。澎湖首間繼光香香雞也將有望於明年10月登島。

目前繼光香香雞除了在全台有70逾間，在加拿大也有2間門市，菲律賓除了Estancia Mall、Eastwood city、 TriNoma Mall再加上今年將於年底前開幕的菲律賓Ayala Malls Manila Bay總計有4間，全球含中國門市至年底前將可達500逾間，目前透過新展店未來有望持續帶動強勁的營運動能。

繼光香香雞表示，維持服務及產品品質，並持續為社會穩定貢獻，是全體員工一起努力的成果，本次提供調薪感謝同仁的付出，也期待能讓夥伴們能全體同心協力，持續堅守崗位，為消費者提供更美味的餐點及服務。 

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