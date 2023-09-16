天氣預報／今天氣不穩定「高溫又雷雨」 出門記得帶傘遮陽擋雨
週末想出門還是要帶傘！根據中央氣象署預測今（16）白天臺灣各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，其中山區以及近山區的平地降雨機率較高。建議民眾一早出門帶把傘，可以遮陽還能擋雨。氣溫方面，各地低溫為24到26度，局部空曠地區或近山區河谷會再稍低一些，白天高溫普遍為31至33度，中午前後偏熱，外出仍應注意防曬並多補充水份。
記者周淑萍/綜合報導
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄中根據 (15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今（16）日至下週一（9/18）天氣晴朗，白天偏熱、晨微涼；但台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後近山區有局部陣雨或雷雨，擴展至部分平地，有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣，雷擊、強風、瞬間強降雨，外出時應該多留意。各地區氣溫部分：北部22至34度、中部22至34度、南部23至34度、東部21至35度。
同時在最新模式模擬顯示，下週二至週四水氣仍多，各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有部分平地受影響；各地白天偏熱、紫外線強。下週五微弱鋒面掠過北部海面，對陸地幾無影響，鋒後無「東北季風」及冷空氣南下；北台雲量微增，其他各地多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；白天仍偏熱。若期待入秋第一波可讓天氣轉涼的「東北季風」，這波完全是不符合的。