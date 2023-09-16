馬祖國際藝術島23日登場　「吃喝玩藝」主題旅遊感受跳島風情

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由中華文化總會與連江縣政府共同主辦的馬祖國際藝術島是十年為願景的藝術計畫，且為台灣首個跳島藝術活動，在2022年首屆活動以藝術帶領旅人走進馬祖，引起國際注目。
第二屆計畫邀請了多位國際藝術家參與，並承接首屆「島嶼釀」概念，以釀製老酒的過程「生紅過夏」為題，引用馬祖釀老酒的俗諺揭幕，象徵如同老酒歷經時間洗禮，藝術在馬祖持續發酵。在其9項核心計畫中，集結超過65件作品、21場演出和18場參與活動，結合馬祖在地、台灣以及德、美、日等多位國際藝術家共同創作，把醞釀多時的馬祖島嶼故事，轉化為充滿地方魅力的藝術作品。
長汎假期為藝術癮者推出三大主題遊程「南北竿藝術盛典3日」、「南北竿＋東引島嶼3日」、「南北竿＋東西莒3日」三支行程，售價新台幣11,000元起，走點包含了《轉厝計畫》、《島嶼風景》、《島嶼生息》、《迴島嶼吧》、《島內視角》、《地下實驗室》、《味蕾實驗室》等多項計畫。
由專人帶路參觀《轉厝計畫》「打開」-老酒玻璃屋，將歷史住居重新建構打造，轉譯成為和地景聯動的藝術作品，有成為永久作品的潛力；落點以東引及東莒為主的《迴島嶼吧》則是延續上屆的共創精神，集結因共創合作而誕生的返鄉或移鄉青年團隊，以地方文化故事與永續島嶼回應設計理念。而除了視聽欣賞的作品外，藝術島計畫中的《味蕾實驗室》，由在地和台灣本島的料理團隊轉譯島嶼食材，引領旅客從料理中品味馬祖風土故事，享用實驗味蕾料理，體驗前所未有的藝術饗宴。
另外，業者也在行程中也規劃了馬祖必遊景點，一遊知名美景芹壁山城、東莒國定古蹟百年燈塔、北海坑道搖櫓船等，為旅客提供一場集結美景、美食、美學的馬祖之旅。