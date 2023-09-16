高雄夫妻遭砍雙亡！房市專家曝可能噪音來源：大樓住戶7點必知

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針對樓上住戶，Swag說「你覺得腳步很輕不代表真的很輕」，樓上的狗跑步或是不同門的甩門聲，都聽得很清楚，在家建議穿拖鞋，才會降低腳步聲。
第二，風大的時候，關門要小心，免得變成甩門「常常不小心就變故意。」；第三，有客人來訪時，盡量關窗開空調，給大家穿拖鞋，避免腳步聲；第四，不要在浴室大聲唱歌，尤其是洗澡時，不然絕對是吵死。
第五，半夜想嘿咻時，記得關門窗跟衛浴門，你以為的輕輕呻吟，其實是恐龍慘叫。第六，小孩學步及掃地機器人，看起來寧靜致遠，樓下其實很大聲。最後是「你吵別人，別人吵你。」
而樓下住戶，首先要注意自然合法造成的聲音，無法構成擾鄰，如果有高敏體質或一點聲響就會醒來，請住頂樓或透天。「樓上晚上起來上廁所的沖水聲，是他的自由，你不能制止。」
第二，如果聽到樓上刻意故意且用力打擊地面，請錄音錄影存證，找警衛或警察通知制止。第三，如果聽到樓上辱罵並且用力吵架很恐怖，請打110。
第四，樓上有訪客是他的自由，走來走去也是正常，偶爾拖個椅子，只要不是故意，頂多是他比較粗手粗腳，笑笑以對即可。第五，打麻將也是樓上的自由，除非一直掉牌，那可很客氣地告訴「誰掉牌誰輸錢」的道理。
再來是想找樓上溝通，一定要禮貌客氣，並且設定成：「可能是別戶人家的噪音，你有沒有聽到呢？」如果你上去就是拍門辱罵，那是恐嚇，不是溝通。
最後建議跟樓上樓下做好朋友「他的聲音就是好朋友活潑的過日子」，一點也不會難過。