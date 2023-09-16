國道「經典關卡」照片被翻出！7萬人爆共鳴 還有3個地方還能看到
看到一些已經消失的景象，就會感覺到時光飛逝！近期一張國道「收費站」的老照片又被貼出，意外引發7萬多名網友的共鳴，紛紛笑稱「看過的人代表老了」，但其實目前還有3個地方能看到這個懷念的設施。
記者潘毅/綜合報導
近期一位網友在臉書社團《靠北八卦新聞社》上發出一張國道收費站前的老照片，以前車輛行駛在高速公路時，靠近收費站都必須要減速，然後拿出回數票交給收費員後，才能繼續向前行駛。
令人懷念的畫面曝光後，陸續勾起7萬多名網友的回憶「以前要經過收費站都好緊張，要踩煞車降速、對準入口、按下車窗，新手上國道最具挑戰關卡」、「以前坐副駕還有一個功能就是先幫忙撕回數票」、「很多女查票員從年輕做到結婚生子」、「以前總以為這是塞車的主要原因，拆掉以後才知道，是人的問題XD」。
事實上台灣的國道計程收費，早在2013年底就全面改為eTag電子收費，收費站陸續遭到拆除，但仍保留了「全台第一座」的泰山收費站、大甲收費站及外型特殊的田寮收費站等地的一部分收費亭作為紀念。
回數票也失去其主要用途，因此過去高速公路局也提醒過，若民眾後來找出剩餘的回數票，可依照面額兌換同等現金，只需到國道上的15個服務區的回收服務站，每天08:00-20:00都可辦理，且回收並無期間限制，不需急著專程來服務區兌換，如有行經服務區時再來退費即可。