賴佩霞再婚科技業董座！上演瓊瑤劇浪漫情節 飛機邂逅熱聊14小時
60歲藝人賴佩霞在《人選之人—造浪者》扮演總統候選人「林月真」，戲外真的搭檔郭台銘走上從政路，今（17）日赴中選會繳百萬保證金，登記成為2024年正副總統選舉被連署人，回顧賴佩霞人生如戲的傳奇事件不只一樁，2000年她再婚豐康董座謝志鴻，2人在飛機上邂逅的情節，宛如瓊瑤劇一般浪漫。
記者羅凌筠／綜合報導
賴佩霞與設計師前夫呂向榮育有2女，離婚後有一次她搭飛機，坐在靠窗的位置，謝志鴻走進來，邊吹口哨邊唱歌，賴佩霞心想：「這個人還挺陽光的。」謝志鴻開口搭訕：「我可以跟妳借報紙嗎？」賴佩霞隨口讚美一句：「你的聲音很好聽。」兩個人就在飛機上一見如故，整趟路途聊了14小時。
賴佩霞決定再婚時優先考慮2個女兒，「我還有2個小孩，必須要很確定他對小孩是什麼樣子。」有一次賴佩霞出國，謝志鴻帶著她的2個女兒去游泳，「看我先生幫我女兒梳頭，朋友說，『這個男人真的很不錯，他不是演給妳看的，妳不在的時候，他對孩子非常好，我們都看在眼裡。』」在賴佩霞再婚之後，2個女兒後來也改姓謝，其中一個就是出道的藝人謝沛恩。
有一個畫面在賴佩霞心裡忘不了，她記得在媽媽過世前，老公當著賴媽媽的面說：「妳不要擔心，我會把佩霞跟2個小孩照顧好。」讓她深深感動，因為在丈夫心裡，她就是最重要的，賴佩霞也分享自己經營婚姻之道，就是只看先生的優點，「他把自己照顧得很好，他很開心、很健康，我這個做老婆的就好命。」