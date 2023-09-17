唱紅《鬼滅之刃》主題曲！狼人樂團MAN WITH A MISSION來台飆金嗓
日本搖滾樂團MAN WITH A MISSION（狼人樂團），以合作「令和歌姬」milet的《鬼滅之刃 刀匠村篇》主題曲〈羈絆的奇蹟〉席捲樂壇，睽違4年再度來台灣開唱，MAN WITH A MISSION今（17）日受訪，提到對台灣滅火器樂團很欣賞，曾經參加野台開唱、超犀利趴的他們，也表示許多日本音樂人想來台灣用LIVE表演交流。
記者羅凌筠／台北報導
MAN WITH A MISSION由5名狼頭人身的究極生命體組成，樂團的組成時間、成員年齡與國籍皆未公開，作風非常神祕，主唱Tokyo Tanaka受訪提到，因為狼是群體生活，所以成員們在生活上也有很多羈絆，像是貝斯手Kamikaze Boy前陣子飽受椎間盤突出的腰傷所苦，那段時間不能動，大家在生活上會同心協力，幫助他做很多事情，團員之間的感情緊密無間。
談到團員之間的生活習慣，主唱Tokyo Tanaka爆料，鼓手Spear Rib沒有手機會活不下去，一整天都在玩手機，擔任DJ的Santa Monica被擔心酒喝太多，先前樂團到美國表演，他們故意把喝醉的Kamikaze Boy留在巴士，沒想到再回來發現他一臉狀況外，茫到不知道發生什麼事，害得全團在車上大笑，這趟來台灣嘗試啤酒，他們說：「很好喝，好像在喝水，會一直想喝下去。」
在為《鬼滅之刃》唱主題曲前，MAN WITH A MISSION已經在演唱會上Cosplay過《鬼滅之刃》的人氣角色，他們透露當時只覺得可以炒熱氣氛，就這樣演出，後來的合作算是緣分，而今年的萬聖節裝扮主題，大家想挑戰漫畫《魯邦三世》，只是爆乳女主角「峰不二子」誰來扮，變成一個難題，「大家都不想要！」