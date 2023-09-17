天氣預報／北台灣要降溫了！1圖看懂一週天氣 南部小心午後雷雨
秋季的天氣型態本週慢慢要開始發酵，不過中央氣象署指出，未來一週暑氣未消，天氣仍稍悶熱，週五（9月22日）有東北風抵達，北台灣的氣溫會明顯下滑，而午後中南部和各地山區仍要留意午後對流造成的雷陣雨和局部大雨，此外菲律賓東邊海面目前處於大低壓帶，下半週可能有熱帶擾動發展，是否會有颱風生成還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象署說明，週一至週四（9月18日至9月21日），全台各地天氣大致是多雲到晴、體感悶熱，西半部高溫約攝氏32至35度，東半部約攝氏31至32度，這段時間東半部、恆春半島全天都會有零星陣雨，各山區、南部午後仍有局部雷陣雨，其中週一南部山區午後要留意較大雨勢。
氣象署提及，週五至週日（9月22日至9月24日），將有入秋後第一波「東北風」影響，屆時北台灣高溫稍降至29至32度，且迎風面的北部、東半部降雨機率也會提高，全天有局部短暫陣雨，中部山區及南部地區午後還是有局部雷陣雨，外島的馬祖也要小心局部短暫陣雨。
氣象署指出，現階段天氣預報中，週五到達的東北風強度及影響時間仍有許多不確定性，請民眾持續留意最新預報資訊，受到雨勢影響，前往山區和溪河應隨時留意天氣變化，而菲律賓東邊海面由於位處環境及不穩定的低壓帶，下半週可能有熱帶擾動發展，預估本週還不會影響台灣天氣，氣象署將持續觀察最新動態。