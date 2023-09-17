中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽10月14日開戰！高雄女中首度參賽
2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽即將於10月14日正式開戰，今年有來自全國195隊、超過4000名球員、教練一同爭取最後冠軍錦旗，最大亮點是首度參賽的高雄女中，將以13人女子兵團應戰，與所有學校一較高下。中信盃黑豹旗在教育部體育署、中國信託商業銀行以及各界大力支持下，今年邁入第11年，儘管近年因為少子化衝擊，但在主辦單位努力及中信銀行推出「2023第十一屆中信盃黑豹旗球隊參賽補助辦法」助攻下，今年找回了9所過去曾參賽、本屆重新報名的學校回到黑豹旗賽場，其中新北林口高中更是暌違5年再次參賽。此外，還有高雄女中、屏東民生家商、新北格致中學與淡江高中、台北育達高中、臺南市中信國際實驗教育機構以及新竹六家高中等7支首次參賽的隊伍共襄盛舉。
記者吳政紘/綜合報導
甫落幕的2023年第31屆世界盃(U18)青棒錦標賽，中華隊獲得銀牌殊榮，不少中華隊國手也將參與今年的黑豹旗賽事，今(9/17)於花漾演空間所舉行的開賽記者會，以及最刺激的抽籤儀式，都讓現場掀起高潮，更希望正式開賽能在場上與國手們切磋球技，落實最純粹、最熱血的高中棒球！除此之外，中信盃黑豹旗從本屆起也將列入Ｕ18國手選拔參考賽之一，將更激勵球員們拿出最佳表現，爭取國家代表隊資格，萬眾矚目首輪的開幕對戰組合是由北市延平高中抽中籤王對決去年冠軍穀保家商。
中華棒協林華韋副理事長表示今年首度有雄女全女生的學校參賽，展現奧林匹克男女平權之精神，中信銀行利明献董事長勉勵所有參賽的選手們，除棒球強身外，從賽事中學習毅力與耐力，越挫越勇！教育部體育署呂宗仁主任秘書則表示體育署將全力協助與支持國內棒球發展，鼓勵全國高中都能踴躍報名黑豹旗賽事。
記者會邀請參加過第1屆黑豹旗的大學長、現為國內中信兄弟職棒隊的岳東華，以及連續參加過第7-9屆的學姐陳品薰，都到場來為參賽的學弟妹們打氣，大學長岳東華勉勵學弟妹們，面對賽事不要有太大壓力，拼戰到最後！而學姊陳品薰則鼓勵學弟妹想做就做，把握機會，不留遺憾。
本屆賽事也將推出全新系列商品，讓黑豹精神陪你走上街頭，引豹時尚潮流！精彩賽事也將在BE HEROES YouTube頻道與緯來電視網進行轉播。