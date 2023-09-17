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劉心語揭《全明星》痛哭經歷：曾不喜歡郭泓志　練習太操險釀車禍

▲劉心語新單曲〈謎路〉發表會，揭《全明星運動會4》痛哭經歷，坦言曾不喜歡郭泓志，更曾因為練習太操險釀車禍。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲劉心語新單曲〈謎路〉發表會，揭《全明星運動會4》痛哭經歷，坦言曾不喜歡郭泓志，更曾因為練習太操險釀車禍。（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者黃雅琪／綜合報導

劉心語今（17）日舉行新單曲〈謎路〉發表會，提到曾參與運動實境節目《全明星運動會4》錄製，當時壓力大到邊吃御飯糰邊哭，她自爆曾向領隊郭泓志說：「我一開始沒有很喜歡你！」長期相處後，才理解到郭泓志是很溫暖的前輩。另外，劉心語還說，當初錄節目時鄭靚歆很有勇氣：「有一次應該是訓練太累，我居然把煞車踩成油門，差點整車衝下山，生死一瞬間，我們都嚇死了。」

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▲劉心語今日舉行新單曲〈謎路〉發表會。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲劉心語今日舉行新單曲〈謎路〉發表會。（圖／記者鄭孟晃攝影）
提到錄製《全明星運動會4》時的甘苦談，劉心語坦言當時壓力大到邊吃御飯糰邊哭：「我現在在幹嘛？為什麼人生要那麼辛苦？」覺得自己很委屈哭個不停。因節目捲入霸凌風波，劉心語一直到近期才看網友留言，也才明白觀眾對她的各種看法。

▲劉心語（左四）今日舉行新單曲〈謎路〉發表會，《全明星運動會4》隊友們現身力挺。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲劉心語（左四）今日舉行新單曲〈謎路〉發表會，《全明星運動會4》隊友們現身力挺。（圖／記者鄭孟晃攝影）
《全明星運動會4》黃隊領隊郭泓志，隊員敖犬、鄭靚歆等人，到場力挺劉心語新歌發表會，還準備生日蛋糕為她提前慶生，讓劉心語感動不已，許下「40歲能嫁出去」的生日願望，並透露目前有5個追求者，其中還有人說要等她到40歲。另外，敖犬年初在節目上向女友發發求婚，如今卻因為「不夠正式」婚禮卡關，敖犬透露正在計劃浪漫婚禮，預計明年舉行。

▲敖犬（右）與女友發發（左）現身劉心語新歌發表會，為她站台。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲敖犬（右）與女友發發（左）現身劉心語新歌發表會，為她站台。（圖／記者鄭孟晃攝影）
劉心語現場演唱新歌〈謎路〉並秀出學習現代舞的成果，她分享「創作靈感」是來自好友對她訴說生活迷惘，被問到如何撥開雲霧，找到自己的答案？劉心語感性說：「因為愛讓我找回原本的自己，我也希望能把這份溫暖傳遞給大家，這也是我創作的初衷。」

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