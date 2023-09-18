▲ 【試駕】竟然要買露營車，那就買IN Studio G1A直接攻頂一次到位

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近期和露營有關的試駕活動還真不少，先前才剛試駕完福斯商旅露營車，日前又再度體驗另一款露營車，不同於上次這次試駕的IN Studio G1A露營車有著更龐大的車格與更完善的設備。
光從外看IN Studio G1A就會被其龐大身軀給震撼，IN Studio以Iveco Daily H2商用車為基礎進行打造，首先在外觀可以看到IN Studio G1A採用美國Line-X聚脲塗料，該塗料是應用於軍事防護、船舶、工業、農業的環保安全塗料，噴塗後的物件表面能達到強韌度提升、耐髒、防刮等效果。
露營車最重要的就是車室規劃，由於IN Studio G1A車長已超過7米2，因此車內有著極為寬大的空間，而2,680mm的車高與高頂設計，則打造出173cm成人站立仍有餘裕不會感到壓迫的空間環境。走進車內看似和多數露營車沒有明顯差異，但IN Studio G1A的特色與質感就藏在細節裡，有別於其它露營車採固定式設計，IN Studio則有依裝潢佈局規劃G1、G2、G3三種型式，而在各車型底下又分為A、B、C三種，分別代表著承載裝備的數量、規格及複雜程度，除上述規劃消費者也可以加入自身想法與需求，簡單來說就是採客製化概念。
以此次體驗的G1A為例，在後座後方規劃盥洗空間，透過捲簾式滑門設計，能規劃出獨立盥洗空間避免影響其他設備，這部分生活區用水會先經過淨水器處理後再進入192公升的淨水箱避免遭受污染，而在車內水槽的水龍頭也另附設一組淨水設備，讓飲用水更加放心。至於廢水則有配置60公升的灰水箱，儲放生活廢水；黑水箱則是16.4L抽出式黑水箱。盥洗區對面則是安置水槽、瓦斯爐與15L烤箱，另外也附有90L冰箱，因此在戶外不論存放食材、飲品或烹飪料理都需擔心。
往後走則規劃休憩區，在未放置氣墊床前可透過床板升降來變成可乘坐飲食談天的環境。在備妥完善的露營設備之餘，車內也有提供三菱冷氣，此外車內窗戶還附有捲簾式紗窗來調整光線，如此一來即使炎炎夏日也能讓車室保有涼爽舒適的溫度。上述設備只是IN Studio G1A特色的一部分，與其他露營車相比獨特之處就是車內裝潢幾乎採用實木訂製，而豐富的收納規劃設計營造出宛如家的氛圍。
除有著採如住宅般的裝潢設計，G1A內部也沒有配置傳統實體開關面板，而是透過隨車附贈的平板進行操作，從中電燈、電器設備、發電機、淨水箱等都由此控制操作，同時電量與水量也是透過平板來檢視。而電力部分G1A有配置48V400AH鋰鐵電池，可攜帶約20度電，另外也額外配置3000W汽油發電機，此供電量就算在外度假數天也不成問題。
車輛本體IN Studio G1A以Iveco Daily H2商用車為基礎，因此有著 7,260mmX2,050mmX2,680mm車身尺碼，面對如此龐大的身軀相信多數人一定會覺得不好上手，首先駕駛G1A僅需一般自小客駕照就能駕駛，再來一坐進駕駛座，座艙格局規劃、坐姿等都和一般乘用車相似，而搭載的2.3升柴油引擎，在156hp/38.7kgm動力輸出推動下有著相當輕盈的反應，轉向與車身回饋易於上手的特性，在上路後沒多久就能大概掌握，另外於車前、雙車側、車頂照地、車後及兩側車後皆附有鏡頭進一步降低行車壓力，唯一要注意的就是因長尺碼緣故轉向時必須要有所調整。
IN Studio雖有多種形式供選擇，但消費者還是可以加入自己的想法與需求，由於採客製化設計，因此需經過面談暸解需求→設計草圖→面談確認設計→定稿→開始施工→交車等流程，至於費用以此次G1A為例，車輛加上露營設備與裝潢大約600萬元，並提供Iveco車輛2年10萬公里保固，生活區設備以各供應商的保固為準，裝潢部分則提供一年的非人為因素保固。
你可能會想IN Studio既然能採客製化設計，消費者是否能自行準備車輛再交由IN Studio改裝設計？這部分IN Studio表示有提供此服務，但會有驗車等相關問題。