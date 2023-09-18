▲在職照顧者雪上加霜！　「照顧新文化」減輕家屬壓力

我是廣告 請繼續往下閱讀
子女蠟燭兩頭燒 住院照護加重護理師照顧負擔奇美醫院護理部副部長邱敏惠指出，上述情境只是眾多醫院住院病人的縮影，病人住院期間，如果不是子女請假照顧就是配偶老老相顧，而請看護雖方便但每天要花費2,600至3,000元，不僅增加家屬對於住院者的照顧及經濟負擔，更導致子女生活上被迫改變，加上不熟稔照顧技巧，許多照顧需求還是須由護理師補位協助，間接對於護理工作負荷及人力的缺乏無疑是雪上加霜。
住院整合照護病床 提升住院照護服務根據主計處今(2023)年統計，臺灣每一百位青壯年人口(15至64歲)所扶養老年人口(65歲以上)的比例逐年攀升，從2017年18.99%提升至2022年24.97%。讓青壯年者照顧家中老人壓力也逐年增大，況且住院期間面臨到長者照顧需求增高，照顧者自身往往面臨照顧能力挑戰，以及生活改變之雙重壓力。
有鑒於此，奇美醫療體系積極爭取辦理2023年「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」，只要病人經過評估可進行整合照顧，且家屬也同意，就會根據病人疾病嚴重程度的不同，由院方直接提供適當的特約看護比來全責照護，看護費用由健保支付每人每日750點，其餘則由家屬負擔，病人住院期間照顧工作委由院方特約看護執行，家屬以探病取代陪病，可以不用全時在醫院照顧病人(或自聘看護)，仍可如常工作與生活，藉此減輕家屬住院照顧及經濟負擔，並可協助護理師照顧工作，使住院照護工作分級分工，病人也能獲得連續性及完整性的照護，提升住院醫療照護品質。
「五好」新模式 減輕照顧與經濟壓力隨著長照需求增加，看護及照服員也逐漸面臨人力不足問題，基於共享經濟(Sharing economy)，辦理1對多照顧模式，除了可減輕家屬經濟負擔，看護人力也能充分運用，而且家屬僅需負擔自聘看護約40%費用。病人住院期間翻身、餵食、身體清潔等生活照顧交由醫院團隊中之特約看護協助執行，並與護理師在工作中互為工作夥伴，減輕家屬照顧壓力，讓護理師回歸專業工作，建構住院整合照護的新生態，藉由醫院照護人力組合模式(Skill-Mixed Model)理念，開創病人、家屬、護理師、醫院與看護五好之新模式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59233
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw