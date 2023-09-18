天氣預報／好天氣只有4天！週五吹東北風降溫 中秋連假恐有颱風
本週上半段天氣較為穩定，水氣少的情況下，各地在午後的降雨也明顯趨緩，不過到了週五（9月22日），台灣風向將會轉為東北風，首當其衝的北台灣除了白天高溫會下降外，降雨的機率也提高，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮更指出，西北太平洋目前有多個熱帶擾動活動的跡象，是否成為颱風還有變數，中秋連假天氣值得關注。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週四（9月18日至9月21日）各地晴朗，白天偏熱、清晨微涼，山區午後有局部陣雨或雷雨，且有可能擴散到高雄、屏東等部分平地，並出現局部大雷雨的機率。
今日各地區氣溫部分，北部攝氏22至36度、中部攝氏23至35度、南部攝氏24至35度、東部攝氏22至36度，週五至週六（9月22日至9月23日）微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，高溫微降，但中南部仍偏熱、天氣晴朗，山區午後有局部短暫陣雨。
吳德榮說明，下週日（9月24日）東半部有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴、體感仍是偏熱，中南部山區午後有局部短暫陣雨。此外，最新各國模式模擬第8至10天的天氣，可以發現「西北太平洋」有多個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置不斷調整，且差異不小，需持續觀察。