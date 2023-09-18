旅遊YTR「小象愛出門」招私團遭罰！旅遊達人指這行為已違法
部落客兼YouTuber「小象愛出門」遭踢爆違法招募私團，被觀光局（觀光署前身）依法開罰，正在進行「行政救濟」。對此，旅遊品保協會公關主委李奇嶽提醒，非旅行社業者公開招攬旅行團就是違法，民眾應跟合法業者交易，若發生糾紛較有保障。
記者許若茵／台北報導
「小象愛出門」近日遭到網友爆料，表示「疑涉違法經營旅行業務」遭到觀光局開罰。李奇嶽說明，根據《發展觀光條例》和「旅行業管理規則」規定中，非旅行社業者不得經營業務，個人或其他公司行號不可對外公開招攬旅行團，執行旅行相關業務。
李奇嶽指出，有許多網紅部落客、Youtuber會在網路上招收「達人帶路」、「Youtuber帶路」，帶民眾去旅遊，其實就已經違反「旅行業管理規則」，另有一些地方創生、地方文史工作也利用這樣方式招攬旅行團到當地旅行，也有違法狀況。
李奇嶽呼籲，民眾還是要跟合法旅行業者交易，發生旅遊糾紛時，包含旅行業責任保險、品保協會申訴制度、旅行社品質保證金制度等方面才會有較好的保障。
如若是參加海外旅行團，開團者標榜是在國外當地成團，利用國外業者當地招攬，李奇嶽提醒，如若這過程有發生任何旅遊糾紛，台灣法令也無法做任何救濟，旅客必須自行跟國外業者打官司，消費者要自行留意。