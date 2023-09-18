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口腔癌有九成「吃這1物」　研究：致癌風險高達28倍！

▲口腔癌有九成「吃這1物」　研究：致癌風險高達28倍！
▲口腔癌有九成「吃這1物」　研究：致癌風險高達28倍！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】關於檳榔對健康的危害，世界衛生組織設立的國際癌症研究總署(IARC)早在2003年，已作出了「檳榔子屬第一類(Group 1)致癌物」的結論，僅嚼食不含其它添加物的檳榔子就有致癌風險，檳榔子主要致癌成份有二，一是會產生亞硝胺誘導腫瘤生成的檳榔鹼和檳榔素，二是會產生自由基傷害NDA造成細胞突變的多酚。

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檳榔添加物會致癌　口腔癌死亡率第6位

檳榔常用的添加物也會致癌，例如：荖花含有黃樟素(safrole)屬第二類(Group 2B)致癌物，白灰則會使口腔環境變鹼性，從而增加多酚類的傷害，紅灰除了白灰之外，也常含多酚類造成細胞的傷害及死亡。

嚼食檳榔造成口腔癌的原因除了因為檳榔含有多種致癌成份外，其粗纖維在嚼食過程中也會反覆損害口腔黏膜細胞，進而增加罹患口腔癌的風險。根據衛生福利部111年癌症死因統計，口腔癌位居國人癌症死亡率第6位，每年約有近3千5百人死於口腔癌。

口腔癌九成嚼檳榔　致癌風險高達28倍！

口腔癌患者中近9成都有嚼檳榔習慣，過去國衛院葛應欽教授研究發現，同時有吸菸、酗酒、嚼檳榔3種習慣者，相較於沒有這3種習慣的人其口腔癌發生的危險性可高達123倍，其中又以嚼食檳榔之致癌危險最高（酒、菸、檳榔分別為10、18及28倍）。

國健署透過全國口腔癌篩檢資料發現，經篩檢發現之口腔病變者，75%屬於癌前病變或早期癌症，只要戒除菸檳習慣搭配治療，可降低癌前病變惡性轉化之風險，早期發現、適時治療，存活率可高達8成以上。

曾嚼食檳榔者　每2年一次免費口腔黏膜檢查

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科醫師陳威志提醒，目前已有嚼食檳榔習慣之民眾，千萬不可心存僥倖，應及早戒除，並定期至醫療院所接受口腔癌篩檢，目前國健署有提供年齡30歲以上（原住民18歲以上）曾嚼食檳榔者每2年一次的免費口腔黏膜檢查，儘早發現黏膜異常變化並接受適當處置，遠離致癌物的接觸，才可避免口腔癌的發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59216

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