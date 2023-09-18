▲口腔癌有九成「吃這1物」　研究：致癌風險高達28倍！

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檳榔添加物會致癌 口腔癌死亡率第6位檳榔常用的添加物也會致癌，例如：荖花含有黃樟素(safrole)屬第二類(Group 2B)致癌物，白灰則會使口腔環境變鹼性，從而增加多酚類的傷害，紅灰除了白灰之外，也常含多酚類造成細胞的傷害及死亡。
嚼食檳榔造成口腔癌的原因除了因為檳榔含有多種致癌成份外，其粗纖維在嚼食過程中也會反覆損害口腔黏膜細胞，進而增加罹患口腔癌的風險。根據衛生福利部111年癌症死因統計，口腔癌位居國人癌症死亡率第6位，每年約有近3千5百人死於口腔癌。
口腔癌九成嚼檳榔 致癌風險高達28倍！口腔癌患者中近9成都有嚼檳榔習慣，過去國衛院葛應欽教授研究發現，同時有吸菸、酗酒、嚼檳榔3種習慣者，相較於沒有這3種習慣的人其口腔癌發生的危險性可高達123倍，其中又以嚼食檳榔之致癌危險最高（酒、菸、檳榔分別為10、18及28倍）。
國健署透過全國口腔癌篩檢資料發現，經篩檢發現之口腔病變者，75%屬於癌前病變或早期癌症，只要戒除菸檳習慣搭配治療，可降低癌前病變惡性轉化之風險，早期發現、適時治療，存活率可高達8成以上。
曾嚼食檳榔者 每2年一次免費口腔黏膜檢查臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科醫師陳威志提醒，目前已有嚼食檳榔習慣之民眾，千萬不可心存僥倖，應及早戒除，並定期至醫療院所接受口腔癌篩檢，目前國健署有提供年齡30歲以上（原住民18歲以上）曾嚼食檳榔者每2年一次的免費口腔黏膜檢查，儘早發現黏膜異常變化並接受適當處置，遠離致癌物的接觸，才可避免口腔癌的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59216
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