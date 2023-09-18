▲透過高壓氧治療　提供全方位服務

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患突發性耳聾 恐是病毒感染「突發性耳聾」往往原因不明確，可能與病毒感染、血管阻塞或是自體免疫疾病有關。通常在壓力大、情緒波動、或熬夜等因素下被誘發，症狀通常是單側、突發性的聽力下降，合併耳鳴、悶塞感，還有少數病患甚至有暈眩等症狀。
臺中榮總胸腔內科李柏昕醫師表示，當有類似症狀應該要即時就醫，目前標準治療是口服、靜脈注射、或是中耳內注射類固醇，而研究發現，及早接受高壓氧治療，可改善缺氧狀態、促進組織修復，於發生後一周內積極治療，聽力改善成效明顯，而持續治療10次以上者療效更顯著。
透過高壓氧治療 吸入百分百純氧高壓氧治療是在高壓艙內讓患者吸入100%純氧，其療效包括增加血液中的氧含量、促進傷口癒合、改善循環系統功能、增強白血球之殺菌能力、減少放射治療引起的副作用。除了上述的「突發性耳聾」，高壓氧治療還廣泛應用在潛水夫病、一氧化碳中毒、慢性骨髓炎、慢性傷口、放射性骨壞死、放射性膀胱炎與直腸炎、腦膿瘍、燒燙傷、眼中風等。
「高壓氧治療中心」有完備的硬體設施，包括可容納11人之高壓氧多人艙，近年更引進單人高壓氧治療艙，為病患提供更舒適且高隱私的治療空間。「高壓氧治療中心」成立後，積極整合多專科，以期達到智慧醫院、全人醫療以及跨團隊整合醫療照護，提供病患最優質之高壓氧治療服務。
高壓氧治療分類 需有專業評估以下1-5項確定診斷後有健保給付。6-8項須經報健保同意始有健保給付費用。9-14項目前健保未給付須自行負擔費用。病患是否適合進行高壓氧治療，皆須由專業醫師整體性評估後決定。
高壓氧治療的適應症為：1、減壓症(俗稱潛水夫病)；2、氣體栓塞；3、一氧化碳中毒或合併氰化物中毒；4、放射線治療後組織損傷壞死；5、氣壞疽病、厭氧性細菌感染、壞死性軟組織感染、混合性細菌感染；6、慢性復發性骨髓炎；7、壓挫傷合併缺血、腔室症候群；8、燒、燙傷；9、嚴重難控制之傷口感染，如：蜂窩組織炎、截肢後遠端癒合不良或細菌感染、骨移植後骨癒合不良等。10、不易癒合的困難傷口，如：糖尿病足。11、有問題的皮、瓣移植。12、腦膿瘍。13、特殊大量失血和貧血。14、突發性耳聾或突發性眼中風。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59218
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