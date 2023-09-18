▲小兵立大功！復健用「副木」用途廣　職能治療師列適用範圍

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副木為低溫熱塑醫材 量身施作避免二度傷害嘉榮復健科職能治療師林姸伶表示，讓小美嘖嘖稱奇的輔具，就是復健臨床經常使用的「副木」(Low Temperature Thermoplastic，splint )，是一種低溫熱塑的塑膠醫材，能在60~70℃的熱水中軟化，職能治療師會依據患者需求，在患部加工成型，是一種量身施作的治療性輔具，主要有保護受傷組織避免二度傷害、固定關節或傷處幫助癒合、預防因疤痕或張力造成攣縮的擺位、取代無力的肌肉維持活動，以及避免關節變形加劇等功用，因此副木經常運用在骨折固定、腦中風造成手部攣縮的固定、預防手部二度燒傷造成疤痕攣縮的擺位，或用以維持橈神經受傷後的腕部伸展。
每2小時要脫下讓皮膚透氣 超過50℃會變形林妍伶治療師說到，副木具有製作方便快速、材質輕巧、方便穿脫及清洗的優點，而且具有良好的保護、擺位、支撐效果，是協助傷肢復原的好幫手。但穿戴副木仍需注意，每2小時記得脫下讓皮膚透氣休息，也要注意有無造成皮膚壓迫摩擦、肢體末梢是否覺得過鬆過緊，因應個別情況須由復健師修改或重製。
此外，副木材質非常怕熱，只要超過50℃就會開始軟化變形，注意不要接觸熱水，也不要放置在悶熱、會曝曬到的地方。
日常這樣保養副木 遵循醫囑治療效果佳清潔副木時，可以用冷水擦拭或洗淨，若皮膚有傷口，也可使用生理食鹽水清潔，降低傷口接觸的感染風險。嘉榮復健科主任楊立群提醒，在適當的使用及保養下，副木約可使用半年，但使用一段時間還是會受損脆化；此外，也要配合醫療人員執行個別化的復健計畫，定期回診由醫師評估復原的效果，不要擅自改變副木使用的方式及時間，才能有效達到避免關節僵硬或肌肉無力的效果，讓自己快速地恢復到正常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59241
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