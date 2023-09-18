台中捷運小小站長上班囉　9/21網路報名

我是廣告 請繼續往下閱讀
中捷公司表示，小小站長體驗活動是中捷通車以來最受歡迎的活動之一，而比得兔的故事是世界上最受歡迎的兒童書籍之一，中捷特別在比得兔彩繪列車上路之時，加開今年第二次小小站長體驗活動，兩者結合在一起，想必更是精彩可期。
這次小小站長體驗活動在中捷舊社站至市政府站舉辦，9月29日下午1時及3時30分各一場，報名限4至8歲(出生年月介於103年10月至108年9月)的孩童，每場名額25位小朋友，每位小朋友最多可2位大人陪同，9月21日上午10時起開放網路報名。
中捷公司表示，小小站長們將穿上小綠綠制服背心，在導覽站長帶領下，了解站長平常上班都在忙些什麼，以及搭乘捷運要注意的禮儀、捷運站與行控中心如何聯絡等實用知識。聽完導覽站長介紹後進入超好玩的闖關遊戲，這次小小站長體驗活動特別結合比得兔見面會的橋段，小小站長於舊社站導覽、闖關後，將搭捷運到市政府站與比得兔人偶同歡，並獲頒小小站長認證紀念證書。
中捷公司指出，捷運是綠色運具，小朋友在體驗活動中透過實際搭乘捷運，對如何落實節能減碳留下深刻印象。體驗活動結束後，中捷準備豐富好禮送給小朋友，包括小綠綠卡套、比得兔經典系六色筆、比得兔香橙檸檬糖粒、比得兔面紙、奇哥折價券等，相關資訊可至台中捷運公司官網查詢。