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台中捷運小小站長上班囉　9/21網路報名

▲中捷公司表示，小小站長體驗活動9月21日上午10時起開放網路報名(圖／中捷公司提供2023.9.18)
▲中捷公司表示，小小站長體驗活動9月21日上午10時起開放網路報名(圖／中捷公司提供2023.9.18)

記者柳榮俊/台中報導

台中捷運與經典卡通明星比得兔合作推出系列活動，除了打造全台唯一比得兔彩繪列車，並將於9月29日中秋節連假第一天，推出2場「台中捷運小小站長體驗」活動，小朋友可穿上中捷制服，藉由導覽、闖關集章，體驗站長工作日常及了解捷運系統運作，並可與比得兔人偶同歡。中捷公司表示，小小站長體驗活動9月21日上午10時起開放網路報名，歡迎4至8歲小朋友參加，報名費400元，每場限25位，額滿為止；完成闖關還能得到超值好禮及小小站長認證紀念證書。

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中捷公司表示，小小站長體驗活動是中捷通車以來最受歡迎的活動之一，而比得兔的故事是世界上最受歡迎的兒童書籍之一，中捷特別在比得兔彩繪列車上路之時，加開今年第二次小小站長體驗活動，兩者結合在一起，想必更是精彩可期。


這次小小站長體驗活動在中捷舊社站至市政府站舉辦，9月29日下午1時及3時30分各一場，報名限4至8歲(出生年月介於103年10月至108年9月)的孩童，每場名額25位小朋友，每位小朋友最多可2位大人陪同，9月21日上午10時起開放網路報名。


中捷公司表示，小小站長們將穿上小綠綠制服背心，在導覽站長帶領下，了解站長平常上班都在忙些什麼，以及搭乘捷運要注意的禮儀、捷運站與行控中心如何聯絡等實用知識。聽完導覽站長介紹後進入超好玩的闖關遊戲，這次小小站長體驗活動特別結合比得兔見面會的橋段，小小站長於舊社站導覽、闖關後，將搭捷運到市政府站與比得兔人偶同歡，並獲頒小小站長認證紀念證書。


中捷公司指出，捷運是綠色運具，小朋友在體驗活動中透過實際搭乘捷運，對如何落實節能減碳留下深刻印象。體驗活動結束後，中捷準備豐富好禮送給小朋友，包括小綠綠卡套、比得兔經典系六色筆、比得兔香橙檸檬糖粒、比得兔面紙、奇哥折價券等，相關資訊可至台中捷運公司官網查詢。

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