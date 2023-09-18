陳吉仲獲慰留 許淑華：大家繼續關注他有沒能耐當部長
農業部長陳吉仲傳出昨晚請辭被慰留，南投縣長許淑華今批評，無能的中央政府讓所有地方公務人員疲於奔命，不思檢討還上演「去職止血」的戲碼。她強調身為農業部長，應該深諳國家政策、民生物資進出口取得平衡的門道，接下來大家就繼續關注「陳吉仲到底有沒能耐擔任這個職務？」
記者顏幸如／南投報導
進口蛋風波不斷，農業部長陳吉仲昨（17）日晚間傳出為巴西蛋問題「請辭獲准」，事後行政院澄清是「請辭獲慰留」，引發政壇議論。南投縣長許淑華今（18）日受訪時指出，一個缺蛋問題延燒數月，先是生產端沒管理好導致台灣缺蛋，緊急進口蛋卻發生鉅額補貼特定業者的爭議，事情還沒說清楚又爆發進口蛋過期、誤標有效期限，最後由政府編列大筆預算銷毀過期蛋，「民眾還能可以縱容政府有這樣的作為嗎？」
許淑華說，她到現在還是不能理解「為何光是一個蛋的民生問題，可以衍生這麼久的風波？」她感慨現在民眾談蛋色變、中央政府讓所有地方公務人員疲於奔命，身為農業部長難道不必負起責任嗎？一個國家需要的民生物資要達到均衡，必須在前一年就盤點出來、事先擬定進出口平衡，才能不讓市場崩盤。台灣發生缺蛋問題，顯然是農業部沒有盡到責任。如此重大的政策錯誤，農業部長竟至今還拒絕道歉！」
許淑華認為，陳吉仲請辭既然獲慰留，後續責任就必須說清楚，不只跟立法院專案報告，也該向民眾說清楚。一個政府無能到這種地步，人民信心都沒了，中央不能只想藉陳吉仲去職的招數斷尾求生。