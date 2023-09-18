大同寶寶腮紅版icash2.0萌萌登場 胸前「104」數字有玄機
大同公司繼日前攜手歐洲能源交易所多元拓展碳交易之綠能減碳國際商機，近年也運用經典圖像與電子票證愛金卡公司合作，展現其靈活的多面商業合作，之前推出過大同寶寶與大同電鍋的icash2.0，現在又再推出大同寶寶腮紅特別款，胸前一樣有著最令人著迷的數字編號「104」，代表該特別款為大同公司創立第104年之作品。
記者許家禎／台北報導
大同日前與歐洲能源交易所簽訂戰略合作協議，共同攜手拓展國際碳權市場，將與歐洲能源交易所就碳交易等各種綠能商機加強合作，聯手打進「淨零碳排」的世界盃。董事長王光祥希望為百年企業注入新活水。近年來，大同也不斷開發多面向的商業合作，其中運用經典圖像大同寶寶與大同電鍋推展許多聯名商品，讓經典的大同寶寶與大同電鍋無可取代的形象深植人心。
大同之前推出過的icash2.0造型卡讓收藏迷瘋狂，包括大同寶寶經典款與眨眼版、紅綠電鍋，復古小電扇、暖心茶葉蛋電鍋、時尚知更鳥藍電鍋，以及黃金版大同寶寶禮盒等，都成為收藏迷醉心搜刮的囊中物。
這次大同與愛金卡匠心獨具，為大同寶寶添上害羞呆萌的表情，由愛金卡獨家推出大同寶寶腮紅特別款icash2.0，在圓嘟嘟的臉龐印上獨家腮紅設計，表情無敵可愛又療癒，搭配招牌經典紅色頭盔及圓肚肚，胸前一樣有著最令人著迷的數字編號「104」，代表該特別款為大同公司創立第104年之作品，每個編號只有當年度才有，預料又將掀起收藏風潮。