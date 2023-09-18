▲ 經濟部mTARC聯盟促全球車業領袖齊聚

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邀請15位車業意見領袖，包括前通用汽車的全球科技研發管理總監許俊宸、澳汰爾工程副總裁顏世榮、優車智能董事長楊嵩林等人，分享對全球車業市場和技術發展的觀點與剖析。 工研院機械與機電系統研究所所長暨TAIFE主席饒達仁表示，在減碳達成永續發展願景下，電動車成為主要運輸轉型之推廣目標，全球電動車輛銷量過去五年呈現飛躍式發展，從2018年406.7萬輛成長到2022年1,608.9萬輛，汽車電氣化的浪潮逐漸從傳統汽車市場擴展至全球。臺灣智慧電動車的研發能量也不容小覷，透過這次論壇，匯聚產官研及車業領袖，期能建立差異化的競爭優勢，突破目前車輛產業面臨的挑戰，實現轉型升級。 2023 TAIFE論壇以「智慧電動車之關鍵零組件與整車系統」為題，邀請了國內外產學研專家和國際車輛及零組件大廠代表參加，前通用汽車的全球科技研發管理總監許俊宸以「改變中的汽車產業」為題，探討全球汽車產業在自動駕駛、電動化和車聯網趨勢下的變革，以及臺灣汽車產業的轉型思維和選擇。澳汰爾工程副總裁顏世榮也將發表演說，討論在人工智慧時代下，如何透過生成式AI改變產品開發，實現產品設計優化、管理供應鏈風險、減少停機時間、預測需求等目標。 工研院持續聚焦市場新價值，擘劃《2035技術策略與藍圖》作為研發方向，在「智慧生活」應用領域，發展智慧電動車關鍵零部件及整車系統，用科技創新翻轉生活，同時亦透過舉辦車輛國際論壇，探討汽車產業的趨勢與轉型契機，創造商業發展新機會。 【新聞小辭典】 臺灣車輛國際論壇（Taiwan Automotive International Forum & Exhibition；TAIFE）由經濟部技術處推動的臺灣車輛移動研發聯盟（Mobility Taiwan Automotive Research Consortium，簡稱mTARC）舉辦，論壇已經邁入第�9年，是亞洲汽車產業重要的專業論壇及年度盛事。其成員為工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、車輛研究測試中心、國家中山科學研究院、資訊工業策進會、鴻華先進科技股份有限公司及華創車電技術中心股份有限公司等，論壇聚焦智慧電動車的關鍵零組件與整車系統、自駕車和電動車的發展。