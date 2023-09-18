▲「粉紅十月」乳癌篩檢遠離風險　乳房攝影怕痛怎麼辦？國健署提2建議

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乳房X光攝影可發現0期乳癌 2族群應每2年1次根據國健署資料顯示，今年截至8月中旬已有約73萬人篩檢，為遠離乳癌風險，國健署建議符合以下資格者，可攜帶健保卡至醫療院所或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，接受每2年1次的乳房X光攝影檢查：
- 年齡45歲以上至未滿70歲婦女
- 40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女
目前，每年透過篩檢發現的乳癌個案中有60.8%為早期（0+1期）乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌多27.4%。根據105－109年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.1%、79.7%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約36.2%。
因此，國健署署長吳昭軍提醒，婦女朋友要定期乳癌篩檢，篩檢結果異常應儘速就醫，並配合醫師的診斷、治療，才能有效預防乳癌，遠離乳癌風險。
乳房X光攝影檢查 4步驟就可完成而乳房X光攝影檢查其實也不需花費太多時間，國健署表示檢查只需以下4步驟就可完成：
- 換衣服：
- 聽解說：
- 拍影像：
- 等報告：
如果檢查結果異常應儘速至醫院接受確診、治療等相關醫學處置，以避免延誤就醫而錯失早期發現、早期治療乳癌的先機。
乳房X光攝影怕痛怎麼辦？ 國健署提2建議但是許多婦女認為乳房X光攝影會痛，因而害怕做檢查。對此，國健署表示為獲得清晰影像並減少輻射劑量，過程中必須將乳房夾緊，以減少乳房組織重疊，確實會有些不舒服的感受，不過現在新型的乳房攝影儀器已大幅降低檢查的不適感。
然而，考量到每個人對於壓迫感的感受不同，國健署建議在月經結束1－2週內做檢查，避免月經來潮時，乳房因荷爾蒙作用漲痛，同時在檢查前可先做好心理建設，忍耐一下不適感就能獲得個人健康及家庭幸福。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59220
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