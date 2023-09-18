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「粉紅十月」乳癌篩檢遠離風險　乳房攝影怕痛怎麼辦？國健署提2建議

▲「粉紅十月」乳癌篩檢遠離風險　乳房攝影怕痛怎麼辦？國健署提2建議
▲「粉紅十月」乳癌篩檢遠離風險　乳房攝影怕痛怎麼辦？國健署提2建議

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國健署109年癌症登記資料、衛福部111年死因統計顯示，乳癌在我國女性癌症中發生率佔第1位、死亡率佔第3位，每10人就有1人可能罹患乳癌，發生高峰為45－69歲。

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然而國健署表示，目前45－69歲婦女仍有約35%從未接受過乳房X光攝影，每年10月被稱為「粉紅十月」、「國際乳癌防治關懷月」，希望女性朋友一起攜手來做乳癌篩檢遠離乳癌風險，而且乳房X光攝影檢查只需4步驟就可完成。

乳房X光攝影可發現0期乳癌　2族群應每2年1次

根據國健署資料顯示，今年截至8月中旬已有約73萬人篩檢，為遠離乳癌風險，國健署建議符合以下資格者，可攜帶健保卡至醫療院所或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，接受每2年1次的乳房X光攝影檢查：

  • 年齡45歲以上至未滿70歲婦女
  • 40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女
國健署表示，全國共有222家醫療機構可提供乳房X光攝影服務，乳房X光攝影可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌，是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具，國內研究顯示乳房X光攝影可降低30%晚期乳癌發生率，並減少41%死亡率。

目前，每年透過篩檢發現的乳癌個案中有60.8%為早期（0+1期）乳癌，相較於未透過篩檢所發現的早期乳癌多27.4%。根據105－109年新診斷乳癌的5年期別存活率，早期（0+1期）乳癌的5年存活率約100%，而第2期、第3期分別約95.1%、79.7%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約36.2%。

因此，國健署署長吳昭軍提醒，婦女朋友要定期乳癌篩檢，篩檢結果異常應儘速就醫，並配合醫師的診斷、治療，才能有效預防乳癌，遠離乳癌風險。

乳房X光攝影檢查　4步驟就可完成

而乳房X光攝影檢查其實也不需花費太多時間，國健署表示檢查只需以下4步驟就可完成：

  1. 換衣服：
換穿2件式檢查衣服，主要重點將上半身的衣物、飾品等全數取下。

  1. 聽解說：
由女性放射師（士）解說檢查流程，以及乳房X光攝影的注意事項。

  1. 拍影像：
全程由女性放射師進行影像拍攝，女性朋友可以安心接受檢查。

  1. 等報告：
向醫院櫃檯確認完整的檢查報告，何時可以看篩檢報告。

如果檢查結果異常應儘速至醫院接受確診、治療等相關醫學處置，以避免延誤就醫而錯失早期發現、早期治療乳癌的先機。

乳房X光攝影怕痛怎麼辦？　國健署提2建議

但是許多婦女認為乳房X光攝影會痛，因而害怕做檢查。對此，國健署表示為獲得清晰影像並減少輻射劑量，過程中必須將乳房夾緊，以減少乳房組織重疊，確實會有些不舒服的感受，不過現在新型的乳房攝影儀器已大幅降低檢查的不適感。

然而，考量到每個人對於壓迫感的感受不同，國健署建議在月經結束1－2週內做檢查，避免月經來潮時，乳房因荷爾蒙作用漲痛，同時在檢查前可先做好心理建設，忍耐一下不適感就能獲得個人健康及家庭幸福。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59220

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