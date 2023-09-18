隱私強化技術研討會　以新興技術推進數位信任與數據公益

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數位發展部部長唐鳳表示，期望本次研討會能引領「隱私強化」新思維，更進一步促進數位信任，在兼顧隱私下逐步完備數據公益制度。數位部將持續發展隱私強化技術及數據公益應用，在完善的資料保護下，創造開放、包容、共贏的數據信任環境，以促進全民福祉。
研討會上午場主題聚焦「國際趨勢」，探究隱私強化技術之發展前景、效益及挑戰。由新加坡科學研究局首席科學家Jin Chao線上視訊開場、日本明治大學綜合數理學院教授兼副院長菊池浩明及以色列加密演算法新創公司Chain Reaction技術長Oren Yokev分享。
下午場聚焦於「技術創新」主題，由中山大學資訊工程學系助理教授徐瑞壕等人，介紹多種隱私強化技術，分享新興技術如何契合時下複雜環境及應用需求，創造更安全的隱私保護方案，促進數據安全交換，也概覽數位部與國內專家共同研擬的「隱私強化技術應用指引」草案。
還有「跨域應用」主題，由臺北榮民總醫院醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑、帝潤智慧科技產品經理吳杰翰等專家，分享醫療健康、運動數據、政府數據安全等不同領域的實務案例。最後由數位部多元創新司司長莊明芬主持閉幕座談，與領域主講人及與會者共同探討在隱私保護技術創新及需求的驅動下，公部門的因應之道。
數位部指出，此次研討會充分展現政府推動隱私強化技術的決心，也是國內外專業交流的橋樑。研討會與會人員所提寶貴意見，都將作為精進政府隱私強化技術相關政策措施的參據，數位部也將持續與各界協力，發展隱私強化技術及數據公益應用，創造一個更開放、包容、共贏的數據信任環境。