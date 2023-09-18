▲ IIHS最新撞擊測試出爐 Ioniq 6、RZ、GV70皆獲得Top Safety Pick+評價

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今年度撞擊測試標準在兩大機構皆有更新，包含美國IIHS以及歐洲Euro NCAP，要獲得最高分的評價表現變得更為困難，現在IIHS如果要得到Top Safety Pick+的話，必須要在駕駛側、副駕駛側的小面積偏位撞擊以及正面40%偏位撞擊當中得到良好的評價，並且在所有的車型等級級別都要有可接受或是良好的大燈評價，當然也要有前方碰撞預警系統，測試單位會針對白天以及夜晚進行車輛對車輛以及車輛對行人的評估，在這項評估當中也必須獲得第二階或是第三階的評分，滿足以上所有條件才可以得到Top Safety Pick+。
而可以看到不論是Ioniq 6、RZ或者是GV70，在撞擊之後的保護效果都非常出色，僅有少部分得到了可接受的成績，不過在預防碰撞系統部分，Ioniq 6以及RZ都是最好的表現(共有Basic、Advanced以及Superior三種階級)，但GV70只有獲得中階的成績，顯然GV70在ADAS系統的部分還有待加強，另外Lexuz RZ也已經經過了Euro NCAP的考驗，在最新2023年的撞擊評分當中獲得了五顆星的評價，台灣目前也可以買到Ioqin 6以及RZ這兩輛車，對於安全有所考量的電動車迷可以好好參考這兩輛車撞擊的結果。