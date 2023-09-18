【試駕】竟然要買露營車，那就買IN Studio G1A直接攻頂一次到位

Honda Motocompo重出江湖！以純電之姿重返21世紀滑板車戰場

▲ Honda Motocompo重出江湖！以純電之姿重返21世紀滑板車戰場
▲ Honda Motocompo重出江湖！以純電之姿重返21世紀滑板車戰場

Carture 車勢文化

Motocompo是80年代當中最奇怪但又是最有趣的想法，他是一輛小型的摺疊摩托車，其設計的用意就是可以裝載當時City的後車廂當中，40年後這個想法又被再次提出，但取代50cc引擎的是純電動力，可以摺疊的設計依舊被保留，當然這輛全新的純電Motocompacto也可以放在後車廂內，而且他只要美金995元，折合台幣連3.2萬都不到。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Motocompacto的想法是源自於80年代的Motocompo，但現在是用純電馬達驅動車輛。
Motocompacto的想法是源自於80年代的Motocompo，但現在是用純電馬達驅動車輛。
這輛名稱為Motocompacto的純電動摺疊滑板車，最大的特色就是他可以收納成一個類似登機箱的箱型大小，跟以前可愛的Motocompo非常類似，但是動力來自於490W，約0.6匹馬力的馬達提供前輪動力，極速表現為24km/h，電池容量只有6.8Ah，這讓續航里程僅僅只有19公里而已，透過110V的家用插座充電需要3小時才能充飽，但是整體架構採用鋁合金製成的狀況下，重量只有18.7公斤，對於一輛滑板車來說有一點重，但他是一個精美而且可以坐著騎的滑板車，似乎還是可以接受的範圍內。

車輛除了座椅以及把手之外，前後也都有LED燈具的配置，另外你也可以購買同品牌的安全帽、背包，甚至是衣服也都有推出相關產品，而且車輛支架上還有特別設計的鎖頭，與大部分的自行車鎖頭相容，讓你停放在戶外也不用擔心被偷走的風險，這輛車出現的目的跟當時的Motocompo一樣，都是為了解決大家的最後一哩路，但現在這輛純電的Motocompacto目標族群將不會是汽車駕駛而已，在都市內有著移動需求，或者是一般大學生其實也都是他們鎖定的目標，不過這類的車款太多其實也是一種困擾，在台灣電動滑板車其實也不能在馬路、人行道騎乘，未來法規如何與時俱進將會是這類產品能否擁有良好銷售的重點。

Motocompo可以摺疊收納的設計，搭載50cc引擎，折疊後可以放在City的後車廂當中。
Motocompo可以摺疊收納的設計，搭載50cc引擎，折疊後可以放在City的後車廂當中。
Motocompacto最大馬力只有0.6匹，續航里程也不到20公里，但是價格不用3.2萬非常超值。
Motocompacto最大馬力只有0.6匹，續航里程也不到20公里，但是價格不用3.2萬非常超值。
車輛前後都有LED燈具，座椅雖然看起來很小張，但總比站著騎還要舒服。
車輛前後都有LED燈具，座椅雖然看起來很小張，但總比站著騎還要舒服。
收納後體積並不大，而整體重量為18.7公斤，只要不是長途搬運都非常輕鬆。
收納後體積並不大，而整體重量為18.7公斤，只要不是長途搬運都非常輕鬆。
Motocompacto不只是提供汽車駕駛完成最後一哩路，也可能會成為通勤族、大學生的交通工具選擇。
Motocompacto不只是提供汽車駕駛完成最後一哩路，也可能會成為通勤族、大學生的交通工具選擇。

IIHS最新撞擊測試出爐 Ioniq 6、RZ、GV70皆獲得Top Safety Pick+評價

Toyota允諾泯除電動車里程焦慮，2026年電動車續航力將達500英里

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.001 ---- 渦輪油電動力新體驗，正式開箱納入長期

經濟部mTARC聯盟促全球車業領袖齊聚

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞