▲ Honda Motocompo重出江湖！以純電之姿重返21世紀滑板車戰場

我是廣告 請繼續往下閱讀
這輛名稱為Motocompacto的純電動摺疊滑板車，最大的特色就是他可以收納成一個類似登機箱的箱型大小，跟以前可愛的Motocompo非常類似，但是動力來自於490W，約0.6匹馬力的馬達提供前輪動力，極速表現為24km/h，電池容量只有6.8Ah，這讓續航里程僅僅只有19公里而已，透過110V的家用插座充電需要3小時才能充飽，但是整體架構採用鋁合金製成的狀況下，重量只有18.7公斤，對於一輛滑板車來說有一點重，但他是一個精美而且可以坐著騎的滑板車，似乎還是可以接受的範圍內。
車輛除了座椅以及把手之外，前後也都有LED燈具的配置，另外你也可以購買同品牌的安全帽、背包，甚至是衣服也都有推出相關產品，而且車輛支架上還有特別設計的鎖頭，與大部分的自行車鎖頭相容，讓你停放在戶外也不用擔心被偷走的風險，這輛車出現的目的跟當時的Motocompo一樣，都是為了解決大家的最後一哩路，但現在這輛純電的Motocompacto目標族群將不會是汽車駕駛而已，在都市內有著移動需求，或者是一般大學生其實也都是他們鎖定的目標，不過這類的車款太多其實也是一種困擾，在台灣電動滑板車其實也不能在馬路、人行道騎乘，未來法規如何與時俱進將會是這類產品能否擁有良好銷售的重點。