▲Volvo「共好稻來生活節」起跑！在苗栗苑裡推動 ESG 在地消費行動

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VOLVO 在 9 月 16 日當天邀請車主們帶著全家大小一同到彩繪稻田旁參與「共好稻來生活節」活動，除了欣賞可愛的 Milu 造型彩繪稻田外，還透過現場豐富的活動與減塑市集一同實踐低碳旅行，並了解地產地銷、淨零消費等日常永續理念。
共好稻來生活節活動當日由 VOLVO 吉祥物「北歐幸運星 Milu」的活力歡樂秀揭開序幕，超萌舞姿炒熱現場氣氛，更有帶動唱活動及豐富互動表演，讓全場大人、小孩都度過充滿活力的一天！
以愛護環境聞名的藝人吳鳳驚喜現身共好稻來生活節現場，與大眾分享自己的永續小故事。吳鳳來台發展定居多年，憑著對台灣這片土地的喜愛與熱忱，近年來持續致力於推動在地環保行動，更曾參與多種環境永續的倡議活動。吳鳳分享道：「我上個月剛從歐洲回來，在歐洲看到許多人越來越在乎環境議題，大家都習慣帶水壺、非常少看到一次性餐具，更不用說 ESG 投資程度堪稱全球資優生的北歐瑞典了，他們不太會刻意去談永續，因為永續早已融入每天的生活。最近開始研究電動車，我才發現同樣來自瑞典的 VOLVO 在好久以前的瑞典工廠就已做到碳中和，全球各地的生產工廠也有近七成能源使用乾淨能源。現場展示的 C40 也不再使用動物皮革，而是現在連時尚圈也都提倡的創新材質。很開心看到 VOLVO 也努力的把永續的風氣帶進台灣。」吳鳳更熱情邀約現場民眾進行「碳足跡比一比」挑戰，透過趣味的遊戲讓民眾理解每天所選擇的飲食都會對環境永續帶來影響，更意識到永續消費行為、地產地銷的重要性。
除了舞台上的精彩活動，VOLVO 共好稻來生活節秉持活化在地觀光的初衷，以苗栗當地傳統特色打造手縫藍染布吊飾、苔球植栽、客製皮革環保杯袋、藺草編織等一系列運用在地素材的 DIY 手作課程，推廣苗栗當地文化傳承與自然風情。VOLVO 更與苗栗在地長輩合作，讓所有參加者都能攜帶一件舊 T-shirt 改造成環保袋，滿滿創意賦予舊衣新生命，落實資源延續利用的品牌理念。
苗栗縣苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示：「很高興 VOLVO 國際富豪汽車這樣的國際品牌，能夠關注到我們在地鄉里的特色和需求，和我們攜手打造彩繪稻田，還設計這麼豐富的活動邀請車主們前來進行一日低碳之旅。之後也歡迎所有民眾除了一定要來苑裡觀賞可愛的 Milu 稻田外，也能多多來苗栗觀光，感受我們苑裡農庄的特色美食跟文化。」
VOLVO 共好稻來生活節現場市集提供豐富特色飲食與商品，並鼓勵所有民眾自備或租借環保餐具，一起成就共好減塑市集。除了有苗栗苑裡青年農民單位販售在地農產品外，VOLVO 更與苗栗特色咖啡廳「重成商號」合作，結合三義擂茶、公館紅棗、南庄桂花蜜、後龍花生、馬郭芋頭等苗栗在地食材打造獨家限定甜點與飲品，呼應共好稻來計劃的地產地銷理念，鼓勵民眾永續行動從日常飲食選擇做起。
VOLVO 共好稻來生活節邀請現場民眾進行碳足跡比一比、碳足跡積分賽等互動小遊戲 PK 賽，透過簡易有趣的方式讓參加者更了解碳足跡的概念。VOLVO 更邀請所有參加民眾根據自己平時的環保實踐行動，選擇屬於自己的年度永續色，以數字油畫的方式完成共創永續牆，鼓勵消費者透過不同的永續生活風格，和 VOLVO 一起走出自己的永續 style。現場同步展出 VOLVO 純電車 XC40 Recharge 及 C40 Recharge，也提供 XC40 Recharge Twin Motor 試駕體驗，伴車主在稻香氛圍下感受純電漫遊。
Milu 彩繪稻田預計於今年晚秋收成，VOLVO 將收購所有稻米並進行義賣，所得全數回饋苗栗苑裡青農聯誼分會，協助當地農業發展，VOLVO 共好稻來生活節現場即有許多車主熱情響應。
在即將到來的中秋（9/29~10/1）及國慶（10/7~10/10）連假，VOLVO 歡迎所有民眾共同響應共好稻來計劃，一起到苗栗欣賞可愛 Milu 造型稻田、預購義賣稻米，及品嘗 VOLVO Café 使用在地食材創新的限定甜點！連假期間至苗栗苑裡拍下彩繪稻田，並於社群打卡分享，標註指定hashtag，即可兌換 VOLVO Café 甜點或飲品乙份；VOLVO 車主憑車鑰匙即可兌換車主限定甜點。更多詳細資訊請鎖定 VOLVO Cars Taiwan Facebook 粉絲專頁：https://www.facebook.com/VOLVOcarstw。
VOLVO 持續在台灣推動在地永續行動，於各項活動中都融入永續發展的品牌核心理念。今夏透過《純電美學 究極之境》巡迴展，在全台民眾共襄盛舉之下，於宜蘭壯圍鄉沿海一起種下了 100 棵樹，除減碳外，希望同時強化綠色海岸防護，改善海岸線退縮等問題 ; 亦回收展館浪板結構，再次利用於協助偏鄉地區房屋修繕，延續建材價值，目前陸續在宜蘭縣南澳鄉澳花部落等展開修繕計畫。此次，VOLVO 共好稻來生活節也透過彩繪稻田認養回饋在地鄉里發展，並進一步深化車主的淨零消費觀，助力在地觀光。未來，VOLVO 將持續關注更多環境議題，並邀請車主們一起身體力行，創造生生不息的永續正循環。