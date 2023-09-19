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驚動世界的未來之星！魏連軍亞錦賽奪金　日本、中國裁判也關心

▲台灣選手魏連軍（中）在第八屆有氧體操亞洲錦標賽勇奪成人組男單金牌，揚名國際。選手提供
▲台灣選手魏連軍（中）在第八屆有氧體操亞洲錦標賽勇奪成人組男單金牌，揚名國際。選手提供

記者廖聿偉/綜合報導

台灣新生代體操新星魏連軍再傳捷報！他在第八屆有氧體操亞洲錦標賽暨2023亞洲青少年有氧體操錦標賽，勇奪成人組男單金牌，讓世界看到這名來自台灣的未來之星，連日本裁判長賽後都來詢問，並向中華隊祝賀。

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另外，高子閒拿下高中組男單銅牌，高子淾則進帳國中組男單銀牌，也是台灣有氧體操的潛力新星。

本次有氧體操亞錦賽在蒙古舉行，入夜後溫度都在攝氏1-5度之間，魏連軍剛開始有點水土不服，還因此感冒，所幸未影響到比賽表現。

20歲的魏連軍日前在有氧體操世界盃奪金，跌破眾人眼鏡，也是中華隊隊史首面世界盃金牌，也讓他一戰成名。

從默默無名變成各國鎖定的假想敵，也讓魏連軍備感壓力，他也坦言，之前比賽很放鬆，但這次卻感受到前所未有的壓力，所幸在教練孟小亞的鼓勵下，才把心態調適好。

▲台灣選手魏連軍（中）在第八屆有氧體操亞洲錦標賽勇奪成人組男單金牌，揚名國際。選手提供
▲台灣選手魏連軍（中）在第八屆有氧體操亞洲錦標賽勇奪成人組男單金牌，揚名國際。選手提供
魏連軍在預賽僅拿下第二名，孟小亞坦言，「名氣並不會讓裁判給予更高的分數，反而是更嚴苛，預賽我們有一些動作不被裁判認定，因此決賽做了些調整，最後難度分數高了0.3分，成為奪金的關鍵。」

孟小亞認為，過去台灣有氧體操在國際賽要拿牌都很不容易，如今魏連軍卻連續在國際賽奪金，也讓各國開始關注。賽後南韓、日本和越南裁判都有來向中華隊道賀，證明魏連軍的表現也已受到肯定，世界盃金牌並非曇花一現。

家境貧寒的魏連軍過去參加國際賽的機會不多，但17歲首次國際賽就拿下世界盃有氧體操錦標賽拿下青年組銀牌，也是我國史上第一面獎牌。去年世錦賽則是進入決賽，拿下第8名，今年則大放異彩，連續在世界盃、亞錦賽都摘金。下一步魏連軍將鎖定明年的世錦賽，這也是有氧體操的最高殿堂，盼能再度登峰造極。

▲魏連軍今年（右）奪下世界盃金牌，連官網都撰文報導，恩師孟小亞（左）也非常感動。選手提供
▲魏連軍今年（右）奪下世界盃金牌，連官網都撰文報導，恩師孟小亞（左）也非常感動。選手提供

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