高雄夫妻命案！檢複驗遺體「發現2新刀傷」 傷及臟器導致失血亡
高雄夫妻2死命案，引發社會輿論，雙方疑因噪音問題發生不睦，本月15日上午，63歲的吳姓男子持刀殺害羅姓夫妻，現場還有2名幼童目睹悲劇，案發後社會局也介入輔導。本月18日，檢調進行遺體複驗，警方鑑識人員也攜兇刀等證物供調查，複驗後發現，羅男的胸、腹及右手遭刺7刀；蔡姓妻子手、腰有4刀，另外又在2人身上發現2處新刀傷，因傷勢深及臟器，疑導致2人失血過多休克死亡。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，15日上午，吳男因不滿噪音問題，持水果刀衝上樓，殺害36歲的羅姓男子、35歲的蔡姓妻子，當時現場有2名幼童目睹經過，成為全案唯一目擊證人。吳男犯案後變裝逃逸，犯案後3小時於屏東林邊落網，因犯行重大，被法院裁定羈押。
檢警16日初步相驗時，研判羅姓夫妻共被刺11刀，羅男的胸、腹、右手遭刺殺約7刀、妻子左手和腰部中4刀。18日上午進行遺體複驗，又在2名死者身上發現2處刀傷，其中部分傷勢深及臟器，導致2人出血過多死亡。而˙嫌犯吳男於檢方複訊時仍全程緘默，不願提及殺人動機，檢警也持續補強吳男犯案跡證，全案持續偵辦釐清中。
※【NOWnews 今日新聞
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