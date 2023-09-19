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高度近視恐引起併發症！　AI驗配角膜塑型「擺脫惡視力」

▲高度近視恐引起併發症！　AI驗配角膜塑型「擺脫惡視力」
▲高度近視恐引起併發症！　AI驗配角膜塑型「擺脫惡視力」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、潘昱僑報導】孩子被潮流推入數位時代，3C不離身導致近視年齡層下降！知名眼科診所醫師李怡青表示，高度近視恐引發白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等問題，可使用長效散瞳劑與角膜塑型片等方式控制度數增長。診間一名13歲兒童近視高達700度、散光250度，讀書、運動都充滿不便，配戴角膜塑型片僅2周，裸視就達到1.0，不用戴眼鏡也能看得清楚，孩子相當興奮，家長也很欣慰。

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兒童近視2大原因　視力不良率隨著年紀攀升

依據衛生福利部國民健康署2021年發布的《世界視覺日衛生福利統計通報》學生裸視視力不良率（含近視、散光、弱視等），國小一年級為26.2%，即每4位學生就有1位視力不良，隨後每年級以6－9%迅速攀升，到了高中3年級，視力不良率已經高達82.4%，與鄰近國家相較足足高18%。而兒童近視2大主因如下：

  • 父母基因遺傳：
如果父母一方有高度近視，兒童近視風險就高達50％。

  • 用眼習慣不良：
長期間近距離使用智慧手機，導致睫狀肌持續用力收縮，容易造成眼球軸長增加，加深近視度數。

李怡青提醒，年紀越小近視，越容易變成高度近視，近視度數平均每年會增加75－100度，而近視度數超過500度就是高度近視，未來發生白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜破洞或剝離的機率會大幅增加。

2招阻止惡視力　AI驗配＋角膜塑型有效降度 

矯正兒童近視以長效散瞳劑與角膜塑型片為主，可根據近視度數、角膜弧度、生活習慣、是否容易敏感等來評估適合的方式。

  • 長效散瞳劑：
透過藥物方式減緩近視度數增加，有各種不同濃度的藥水可使用。若近視度數低於100度，可以從低濃度藥物開始，以避免畏光副作用，並且讓兒童願意持續治療；若近視度數超過100度，需配戴近視眼鏡矯正。

  • 角膜塑型片：
晚上入睡時戴著鏡片，利用壓平角膜的原理矯正近視度數，屬於非手術性、非永久性的矯正方式。搭配AI智慧驗配新技術，以高科技儀器精準分析角膜上10萬2千個點，透過大數據精密運算，3D全客製化專屬個人的鏡片，達到高效率的驗配、降度作用，並可讓孩子免除不舒服的過程。

常有家長好奇近視幾度才能配戴角膜塑型片？李怡青說明，考量配戴角膜塑型片的關鍵為角膜弧度。依衛福部建議，9歲以上孩童可配戴角膜塑型片，民眾可經眼科醫師專業評估後使用，年紀較小的孩童則須由家長從旁協助。

重度近視好困擾！　作家為孩子把關用眼健康

「近視是強勢基因！」作家葉揚感嘆，自己跟先生都是高度近視，尤其先生度數更是高達1000度，因此不敢奢望孩子不要近視，只求「能不能晚一點近視，近視度數能不能不要這麼深？」她也會盡量帶孩子外出運動、避免長時間盯著螢幕、每年進行2次視力檢查，讓孩子養成使用3C產品每30分鐘就休息10分鐘的習慣，維護視力健康。

李怡青最後呼籲，若雙親都高度近視，會增加孩子提早近視的可能性，及早介入才能避免視力快速惡化，降低併發症發生的機率。家長可從3歲起為孩子定期追蹤視力，例如利用診所的LINE官方平台做初步的視力檢測，並經醫師評估進行合適的近視控制方式。此外，定期回診是視力保護的重點，監測孩子的視力發展與眼軸長，可達到預防與控制近視的效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59283

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