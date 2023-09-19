▲高度近視恐引起併發症！　AI驗配角膜塑型「擺脫惡視力」

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兒童近視2大原因 視力不良率隨著年紀攀升依據衛生福利部國民健康署2021年發布的《世界視覺日衛生福利統計通報》學生裸視視力不良率（含近視、散光、弱視等），國小一年級為26.2%，即每4位學生就有1位視力不良，隨後每年級以6－9%迅速攀升，到了高中3年級，視力不良率已經高達82.4%，與鄰近國家相較足足高18%。而兒童近視2大主因如下：
- 父母基因遺傳：
- 用眼習慣不良：
李怡青提醒，年紀越小近視，越容易變成高度近視，近視度數平均每年會增加75－100度，而近視度數超過500度就是高度近視，未來發生白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜破洞或剝離的機率會大幅增加。
2招阻止惡視力 AI驗配＋角膜塑型有效降度矯正兒童近視以長效散瞳劑與角膜塑型片為主，可根據近視度數、角膜弧度、生活習慣、是否容易敏感等來評估適合的方式。
- 長效散瞳劑：
- 角膜塑型片：
常有家長好奇近視幾度才能配戴角膜塑型片？李怡青說明，考量配戴角膜塑型片的關鍵為角膜弧度。依衛福部建議，9歲以上孩童可配戴角膜塑型片，民眾可經眼科醫師專業評估後使用，年紀較小的孩童則須由家長從旁協助。
重度近視好困擾！ 作家為孩子把關用眼健康「近視是強勢基因！」作家葉揚感嘆，自己跟先生都是高度近視，尤其先生度數更是高達1000度，因此不敢奢望孩子不要近視，只求「能不能晚一點近視，近視度數能不能不要這麼深？」她也會盡量帶孩子外出運動、避免長時間盯著螢幕、每年進行2次視力檢查，讓孩子養成使用3C產品每30分鐘就休息10分鐘的習慣，維護視力健康。
李怡青最後呼籲，若雙親都高度近視，會增加孩子提早近視的可能性，及早介入才能避免視力快速惡化，降低併發症發生的機率。家長可從3歲起為孩子定期追蹤視力，例如利用診所的LINE官方平台做初步的視力檢測，並經醫師評估進行合適的近視控制方式。此外，定期回診是視力保護的重點，監測孩子的視力發展與眼軸長，可達到預防與控制近視的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59283
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