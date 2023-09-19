▲毛寶貝老了失智、行動不便　如何幫寵物安養照護？

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飼主可以這麼做：送到特定長照機構服務新北市動物保護防疫處購置 寵物水療跑步機，於中和動物之家提供復健治療，幫助家中高齡寵物重新站起，給予更好的生活品質，並要求長照機構具備清洗消毒設備、24小時監視錄影、犬貓分開住宿、每10隻貓狗會有1位長照人員照護，共同守護照顧這些寵物們直到牠們生命盡頭。
動保處表示，現在已經有完善的寵物長照服務上線，飼主們可以將寵物們送到持有特定寵物長照認證牌、備有完善設備及專業照護人員的長照機構，讓寵物們身上的慢性疾病透過物理治療得到舒緩，雖然照顧年邁寵物需要投入心力，但透過動保處的協助請飼主務必要陪伴牠們走到最後一刻。
從業人員可以這樣做：參加教育訓練考取證書動保處也持續輔導並推廣動物醫院及寵物業店家設置特定寵物長期照顧服務機構，並培訓專業照護人員，落實動物保護及寵物安養終老，讓飼主可將年老寵物帶至住家附近特定寵物長照機構，減輕照護年老寵物負擔，成為友善動物之城市。
112年度「新北市特定寵物長照機構教育訓練」系列講座於9月13日正式開跑，今年邀請台大獸醫學院2位專任教師，講解多項寵物長照課程，包括「長照動物疼痛評估及護理」、「動物緊急醫療經驗分享」以及「動保政策及長照機構設立法規宣導」等。
此次培訓特定寵物長照專業人員之專業素質，期許透過專業教師群的講解以提升長照動物福利，以及獸醫醫療或寵物業者的專業水準。教育訓練課程也配合新北市動物長期照護服務機構認證及輔導辦法，寵物業者及獸醫院助理除需參加教育訓練外，經考試及格授予合格證書。
寵物安養照護6大居住形態
| 類別
| 寵物住宿
Boarding
| 中途或收容安置
Shelter
| 住院照顧
Ward
| 加護照顧
ICU
| 康復中心
Rehab center
| 安養照顧
At-ease care
| 服務對象
| 健康寵物
| 走失或遺棄養寵物
| 生病寵物需住院醫療照顧
| 生命危急需住院且24小時醫療救治
| 肢體康復
| 失智寵物
行動不便寵物
年老寵物
| 服務內容
| 提供基本生活照顧
無行使醫療行為
| 提供基本生活照顧
無行使醫療行為
| 除了基本照顧，再加上醫療照顧
| 全天候醫療照顧
點滴輸液、氧氣供給甚至插管
| 理療及復健
減重
運動鍛鍊
| 短期照護
提供基本生活照顧
理療及復健
運動鍛鍊
| 人員配置
| 寵物照顧員
| 寵物照顧員
| 獸醫師
醫療助理
| 獸醫師
重症醫療團隊
| 專業寵物照顧員
獸醫師
醫療助理
| 專業寵物照顧員
獸醫師
醫療助理
| 照顧需求嚴重度
| 輕
| 輕
| 中等
| 重
| 輕
| 輕
| 舉例
| 一般寵物寄宿服務
| 中途照顧
| 胰臟炎住院
手術後住院
| 癲癇發作
重症醫療
| 癲癇病患
骨科術後復健
神經科術後復健
| 喘息服務
慢性病短期照護
慢性病長期照護
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59227
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