▲全球智慧醫院殊榮　台中榮總獲兩岸三地唯一入選前250名

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第1名：美國梅約診所
第2名：美國克里夫蘭醫學中心
第3名：是波士頓馬薩諸塞州綜合醫院
國際評比方式3步驟一、國際線上調查
要求具有智慧醫院知識的醫院管理人員和醫療保健專業人員推薦全球領先的智能醫院。
二、Statista醫院成熟度評估
對於醫院導入數位技術實施和使用進行評估，並由首席數位／資訊官或高級管理層進行驗證。
三、研究驗證
對每所被提名的醫院進行研究，驗證入圍醫院。
通過5大類別驗證台中榮總去年首次參與評比為254名，今年度更進步至第246名。陳適安表示，台中榮總去年度已是兩岸三地第一且唯一入選前300名醫院，今年度更進步為兩岸三地第一且唯一入選前250名醫院。除了台中榮總全體同仁的努力，也代表國內資通訊產業與醫療成功結合，才能受到全球智慧醫院評比肯定。
參與醫院必須自評智慧醫院相關問卷，共有5大類別，分別是：
一、電子功能
二、遠距醫療
三、數位影像
四、人工智慧
五、機器人應用
陳適安身兼國家科學技術委員會委託辦理「台灣智慧醫療聯盟」總計畫召集人，率領全國19所醫學中心共同發展人工智慧AI模型跨院驗證、取得專利、技轉與商化等工作。智慧醫院亦是衛生福利部努力重點項目，台中榮總配合國家政策，投入相當多的資源，並在歷任院長建立基礎之上，於2015年及2019年皆獲得醫策會「智慧醫院全機構獎」肯定，也是全國19家醫學中心首間兩度獲得此項殊榮之醫院。
此外，近期台中榮總還榮獲「政府服務獎」、「亞太永續行動獎」三銀二銅獎勵、「數位轉型鼎革獎」，通過國際醫學資訊協會HIMSS EMRAM驗證，並有來自全球五大洲22國參訪智慧醫療等多項傑出成就。
陳適安表示，智慧醫院透過先進的資通訊技術結合醫療，不僅可改善醫院服務流程與效率，還可幫助推動預防醫療、遠距醫療、精準醫療、提高生活品質等健康目標。台中榮總將持續發展智慧醫院，團隊核心成員包括副院長李政鴻、智慧醫療委員會執行長陳昆輝、資訊室主任賴來勳、以及陳信華、蔡尚峰、林維文及黃勝揚4位醫師兼副執行長，及8大組別組長共同努力。並願意成為國內的領頭羊，分享經驗，與其他醫院一同努力，深化智慧醫院的發展。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59284
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