男行竊遭圍捕躲工地6小時 仍遭南警緝獲起獲毒品送辦
台南中西區民權路某五金行15日遭竊，竊嫌食髓知味昨(18)日再度行竊，店家察覺後報警，竊嫌趁機逃逸躲工地6小時，仍被鍥而不捨的警方逮捕，起獲行竊贓款15000元、毒咖啡包4包，警訊後將其依涉嫌竊盜罪、侵入住宅、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，並持續清查所竊金飾物品流向。
記者張振興/台南報導
台南市第二分局博愛派出所員警於18日8時許獲報中西區民權路一段某五金行報案疑有竊賊侵入，案經多名員警趕至現場緝捕，發現梁姓男子(32歲)趁著五金行無人之際逐層上翻找財物，店家發現樓上有異聲急忙報警並上樓查看。梁嫌見事跡敗露急忙逃至四樓陽台逃逸，逃跑中還順手行竊該住戶所留皮包內現金15000元。
梁嫌察覺四周都有警察搜尋圍捕，隨即跑進青年路47巷口某工地儲藏間內躲藏，直到下午2時30分許認為已經逃過圍捕出來，竟與不放棄之博愛所所長梁植森窄巷相遇，立即遭梁所長壓制及支援員警到場來逮捕帶回。
員警也在其身上起獲剛行竊得手現金15000元，並在其開來犯案車輛上起獲毒咖啡包4包(15公克)，經實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。全案調查後將其依涉嫌竊盜罪、侵入住宅、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，並將後續清查所竊金飾物品流向。
警方初步清查梁嫌15日先至該五金行處行竊得手4000元及黃金戒指一批，價估約40萬元，18日順手行竊15000元，同時也不排除尚有其他受害者，如有相關線索也可與本分局博愛派出所來聯繫。