金鐘58／曹佑寧喊「王淨入圍比較開心」 主持菜鳥最怕對手吳宗憲
曹佑寧和邵雨薇今（19）日出席CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》記者會，他今年以節目《哈囉！毛小孩》與陶晶瑩、許富凱、郭書瑤及黃偉晉首度入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，他其實沒想到自己會入圍，認為最大的勁敵是吳宗憲，不過最快樂的事情是，女友王淨入圍迷你劇女主角，「她入圍比較開心 」。
記者蔡依庭／台北報導
曹佑寧認為自己不擅長說話，光挑戰主持就是一大難題，更沒想到會入圍主持人獎，「本來都想說有沒有可能入圍節目，所以聽到名字蠻驚訝的，那個開心來的很慢，當你聽到自己名字時，怎麼會是主持人」！他因為去過《綜藝玩很大》，所以認為強敵會是吳宗憲，「我也有去錄影過，他們真的非常認真」。
他坦言，只要入圍應該都會想拿獎，而王淨同樣也有入圍金鐘獎戲劇類迷你劇集女主角，至於自己和女友誰入圍比較開心？曹佑寧說，「她（王淨）入圍比較開心 」，隨後補充，「都很開心啦」！也不會惋惜無法和王淨參加同一天的典禮，認為該哪一天參加就是哪一天，自己當天也是參加完典禮還要再趕回劇組拍戲。影集《火星上的維納斯》9月28日晚上8點在台灣遠傳friDay影音；中華電信MOD和HamiVideo。