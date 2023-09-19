▲把愛說出口！癌症希望基金會「親子營」　鼓舞罹癌家庭重建「癌後的家」

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親子營陪伴罹癌家庭 表達內心情感、改善互動關係在團體引導中，陪伴罹癌家庭回顧癌症歷程，運用各式媒材創作，交流分享心路歷程及體悟，讓家庭成員表達內心情感、改善互動關係，協助他們將這些情感轉化為勇氣和力量，以支持其罹癌家人，增強癌友及家屬調適生活步調。同時，在營隊互動中融入癌症知識教育，帶領未成年子女擁有正確觀念來應對癌症及家庭變化，促進家庭成員間對疾病議題的討論，突破家中隱形屏障，建構更良好的親子溝通。
鼓舞全家人重建「癌後的家」 練習把愛說出口其中一個癌友家庭，由大兒子帶領妹妹們、母親和罹癌父親一同出席。身為家中長子，平時工作繁忙較少參與家庭聚會，這次排除萬難參與，更難得在分享環節時吐露心聲：「當得知父親罹癌診斷後感到震撼，一度排斥抗拒，透過活動練習把愛說出口，明白自己需要分擔家庭責任，更願意成為家中堅強後盾。」
平常不善言辭卻總是默默守護家庭的父親表示：「罹患直腸癌的消息讓我心生恐懼，但想到家人仍選擇堅強面對，與它和平共處。」即便在活動過程中數度身體不適，依然非常投入營隊活動。
癌症挑戰多 面臨疾病衝擊與情感困難「在服務經驗中，我們深刻體會到家庭在面對癌症時所面臨的挑戰不僅包括情感上的困難，還有疾病的衝擊。」台中希望小站副主任吳佳霖表示，「在父母罹癌的同時，孩子也因共同經歷癌症治療過程的波折處在恐懼、悲傷、憤怒或自責的情緒中，他們通常很難在日常生活中與父母交流這一話題，長期積累的情緒壓力必須有排解方式。在兩天一夜的親子營裡，病友家庭們透過活動述說情感，重新建立共同的價值觀，努力營造更加健康和平安的環境。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59276
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