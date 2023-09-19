中華職棒／亞冠賽啦啦隊吸睛！台灣最強應援團 開賣5分鐘全搶光
2023年亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）將在11月16日至19日在日本東京巨蛋舉行，由「台灣巨砲」陳金鋒領銜，亞冠賽睽違6年再度舉辦，上午開賣後5分鐘限量200席瞬間售完，目前總候補人數近300人，中職聯盟與可樂旅遊攜手，球迷可望跟中職啦啦隊短今、妮可（中信兄弟）、若潼、芷軒（樂天桃猿）、口水、小映（味全龍）、瑟七、Yuki（統一獅）、Jessy、秀秀子（富邦悍將）等人互動，將一起為場上的選手熱血應援。
運動中心/綜合報導
今年的亞冠賽除中華職棒、日本職棒、南韓職棒，澳洲職棒也將加入本屆賽事，四隊相互較勁讓比賽精彩可期，為讓場上的選手感受到球迷朋友的熱情應援，中華職棒與可樂旅遊合作，邀請200位球迷組成「台灣最強應援團」，除了在東京巨蛋觀看精彩的亞冠賽，也會讓球迷朋友在日本當地觀光旅遊，享受有趣又好玩的亞冠賽旅行。
「台灣最強應援團」也規劃獨家專屬活動，包含在東京巨蛋飯店包場舉辦「台灣隊球星、啦啦隊女孩見面會」，另外還有亞冠抽獎活動，有機會可以帶走最大獎中華隊「全隊簽名球」等大禮，除此之外，還提供CPBL限定證件帶1條、東京巨蛋「野球殿堂博物館」門票1張，可入館了解日本棒球的歷史文化，為這趟旅程增添不同的棒球記憶。