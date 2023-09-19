「晶華緋聞案」周玉蔻涉誹謗開庭！張淑娟現身受訪：盼法官重判

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根據起訴書，周玉蔻、蔡玉真2人供稱，2021年4月18日在某餐廳吃飯時，聽到一名當時擔任晶華VIP訂房主管的戴姓女子提及此事，並聲請傳喚戴女當證人。但戴女到庭後證稱，她不曾替張淑娟在晶華酒店訂房，也不可能在餐廳提及此事，晶華酒店也沒有保存訂房資料及入住紀錄。
檢方認定周、蔡2人未曾向張淑娟本人求證，僅憑單一消息來源，即擅自發表張淑娟是晶華緋聞案女主角，迄今也未提出相關憑據以供調查，涉犯加重誹謗罪；另外，張淑娟的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個資遭周、蔡任意散布，涉犯個資法。檢察官認為，張淑娟已非公眾人物，個人隱私應受到憲法高度保障，無須受到社會輿論檢視，更與公共利益無關；周、蔡公布張淑娟個資，致輿論對張淑娟人格批判，損害張隱私權、個人資訊自主權，依法起訴周、蔡2人。
台北地院今日下午開庭，周玉蔻下午2點即抵達，未接受訪問；張淑娟則在下午2點半許現身，接受在場媒體訪問時表示「舌頭殺人等於犯罪」，不是她不願意原諒，而是如果要原諒，要讓他們相信，他們不會再用同樣的方式，去霸凌、用媒體的力量，去傷害無辜的百姓，希望法官重判周玉蔻，否則將有下一個受害者。
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